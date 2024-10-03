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Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 03.10.2024 (обновлено: 01:29 04.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976275306.html
Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара
Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара
Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-03T23:46
2024-10-04T01:29
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время. На видео можно различить разрушенные и обгоревшие в результате боев многоэтажки и дома частного сектора на окраине города, движения техники и людей не заметно.В четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли город под контроль. Вечером того же дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, город имеет и для российских военных. Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение населенного пункта полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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угледар
донецкая народная республика
россия
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угледар, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара

Появились первые панорамные кадры Угледара после его освобождения

© Министерство обороны РФПервые панорамные кадры Угледара после его освобождения ВС России
Первые панорамные кадры Угледара после его освобождения ВС России - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Министерство обороны РФ
Первые панорамные кадры Угледара после его освобождения ВС России
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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время.
На видео можно различить разрушенные и обгоревшие в результате боев многоэтажки и дома частного сектора на окраине города, движения техники и людей не заметно.
В четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли город под контроль. Вечером того же дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, город имеет и для российских военных.
Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.
Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение населенного пункта полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Полностью стерта". В Киеве рассказали о страшной потере в Угледаре
Вчера, 22:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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