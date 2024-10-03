Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС России
Пушилин: подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС РФ
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль подземные укрытия и переходы в Угледаре, которые ВСУ готовили на протяжении многих лет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
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"Сейчас это все находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — подчеркнул он.
Пушилин добавил, что Угледар имел для Украины стратегическое значение, так как он располагается на господствующей высоте, поэтому ВСУ так упирались и хотели его удержать. По его словам, противник выстраивал в городе точки наблюдения и систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя и следить за российскими подразделениями.
Глава ДНР уточнил, что в Угледаре сейчас находятся около 115 мирных жителей. Российские военные оказывают им всю необходимую помощь. В дальнейшем этим вопросом будут заниматься профильные региональные ведомства. Он добавил, что планы по восстановлению города сформируют после разминирования территории.
Пушилин также заявил, что в ДНР учредят республиканскую госнаграду за освобождение Угледара.
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Ранее в четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли город под контроль. Накануне советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили российский флаг. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" уточнило, что ВСУ получили приказ командования отступить из города.
Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение населенного пункта полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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