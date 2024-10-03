Рейтинг@Mail.ru
Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС России - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 03.10.2024 (обновлено: 22:20 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976264226.html
Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС России
Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС России - РИА Новости, 03.10.2024
Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС России
Российские войска взяли под контроль подземные укрытия и переходы в Угледаре, которые ВСУ готовили на протяжении многих лет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:37
2024-10-03T22:20
специальная военная операция на украине
угледар
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
денис пушилин
в мире
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975779908_112:77:911:526_1920x0_80_0_0_f253e7f7ff46edb7cc55eb6e1ed10648.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль подземные укрытия и переходы в Угледаре, которые ВСУ готовили на протяжении многих лет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.&quot;Сейчас это все находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации&quot;, — подчеркнул он.Пушилин добавил, что Угледар имел для Украины стратегическое значение, так как он располагается на господствующей высоте, поэтому ВСУ так упирались и хотели его удержать. По его словам, противник выстраивал в городе точки наблюдения и систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя и следить за российскими подразделениями.Глава ДНР уточнил, что в Угледаре сейчас находятся около 115 мирных жителей. Российские военные оказывают им всю необходимую помощь. В дальнейшем этим вопросом будут заниматься профильные региональные ведомства. Он добавил, что планы по восстановлению города сформируют после разминирования территории.Пушилин также заявил, что в ДНР учредят республиканскую госнаграду за освобождение Угледара.Ранее в четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли город под контроль. Накануне советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили российский флаг. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" уточнило, что ВСУ получили приказ командования отступить из города.Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение населенного пункта полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976139054.html
https://ria.ru/20241002/ugledar-1975910758.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
угледар
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975779908_184:4:893:536_1920x0_80_0_0_d6b48068a96f279f6d9ec92903a60215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, денис пушилин, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, В мире, Донецкая Народная Республика
Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС России

Пушилин: подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС РФ

© Два майора/TelegramРоссийские военнослужащие на крыше здания в Угледаре
Российские военнослужащие на крыше здания в Угледаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Два майора/Telegram
Российские военнослужащие на крыше здания в Угледаре
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль подземные укрытия и переходы в Угледаре, которые ВСУ готовили на протяжении многих лет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"Сейчас это все находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — подчеркнул он.

Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Стратегический провал ВСУ". Что будет после освобождения Угледара
Вчера, 17:17
Пушилин добавил, что Угледар имел для Украины стратегическое значение, так как он располагается на господствующей высоте, поэтому ВСУ так упирались и хотели его удержать. По его словам, противник выстраивал в городе точки наблюдения и систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя и следить за российскими подразделениями.
Глава ДНР уточнил, что в Угледаре сейчас находятся около 115 мирных жителей. Российские военные оказывают им всю необходимую помощь. В дальнейшем этим вопросом будут заниматься профильные региональные ведомства. Он добавил, что планы по восстановлению города сформируют после разминирования территории.
Пушилин также заявил, что в ДНР учредят республиканскую госнаграду за освобождение Угледара.
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Рогов рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Угледара
2 октября, 11:48
Ранее в четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли город под контроль. Накануне советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили российский флаг. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" уточнило, что ВСУ получили приказ командования отступить из города.
Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение населенного пункта полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДенис ПушилинВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала