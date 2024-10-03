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В освобожденном Угледаре находятся примерно 115 мирных жителей - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 03.10.2024 (обновлено: 21:42 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976263925.html
В освобожденном Угледаре находятся примерно 115 мирных жителей
В освобожденном Угледаре находятся примерно 115 мирных жителей - РИА Новости, 03.10.2024
В освобожденном Угледаре находятся примерно 115 мирных жителей
Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, им оказывают помощь российские военные, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:32
2024-10-03T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, им оказывают помощь российские военные, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается гражданского населения, там находятся порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь. В последующем данный функционал перейдет уже к профильным ведомствам ДНР", - сказал Пушилин, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
угледар
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в мире, угледар, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
В освобожденном Угледаре находятся примерно 115 мирных жителей

Пушилин: в Угледаре находятся примерно 115 мирных жителей, им помогают военные

© AP Photo / LIBKOSВид с воздуха на Угледар
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / LIBKOS
Вид с воздуха на Угледар. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, им оказывают помощь российские военные, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Что касается гражданского населения, там находятся порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь. В последующем данный функционал перейдет уже к профильным ведомствам ДНР", - сказал Пушилин, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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