https://ria.ru/20241003/ugledar-1976263925.html

В освобожденном Угледаре находятся примерно 115 мирных жителей

В освобожденном Угледаре находятся примерно 115 мирных жителей - РИА Новости, 03.10.2024

В освобожденном Угледаре находятся примерно 115 мирных жителей

Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, им оказывают помощь российские военные, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:32

2024-10-03T21:32

2024-10-03T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, им оказывают помощь российские военные, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается гражданского населения, там находятся порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь. В последующем данный функционал перейдет уже к профильным ведомствам ДНР", - сказал Пушилин, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

угледар

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, угледар, денис пушилин, донецкая народная республика