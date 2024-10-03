Российские войска освободили Угледар
Бойцы группировки войск "Восток" ВС России освободили Угледар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденный город Угледар в ДНР
© Инфографика
Освобожденный город Угледар в ДНР
Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
За день до этого другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.
По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.
В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.