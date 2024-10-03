Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Угледар - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 03.10.2024 (обновлено: 00:18 04.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976219798.html
Российские войска освободили Угледар
Российские войска освободили Угледар - РИА Новости, 04.10.2024
Российские войска освободили Угледар
Российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-03T17:11
2024-10-04T00:18
угледар
донецкая народная республика
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
ян гагин
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975779908_112:77:911:526_1920x0_80_0_0_f253e7f7ff46edb7cc55eb6e1ed10648.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.Накануне советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили российский флаг. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" уточнило, что ВСУ получили приказ командования отступить из города.За день до этого другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
https://ria.ru/20241003/logistika-1976066338.html
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976139054.html
угледар
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975779908_184:4:893:536_1920x0_80_0_0_d6b48068a96f279f6d9ec92903a60215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
угледар, донецкая народная республика, безопасность, россия, ян гагин, владимир рогов, вооруженные силы украины
Угледар, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Ян Гагин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Угледар

Бойцы группировки войск "Восток" ВС России освободили Угледар

© Два майора/TelegramРоссийские военнослужащие на крыше здания в Угледаре
Российские военнослужащие на крыше здания в Угледаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Два майора/Telegram
Российские военнослужащие на крыше здания в Угледаре
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденный город Угледар в ДНР
Освобожденный город Угледар в ДНР
© Инфографика
Освобожденный город Угледар в ДНР

Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили российский флаг. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" уточнило, что ВСУ получили приказ командования отступить из города.
За день до этого другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
На Украине назвали одно важное последствие освобождения Угледара
Вчера, 02:42
По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.
В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Стратегический провал ВСУ". Что будет после освобождения Угледара
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияЯн ГагинВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала