https://ria.ru/20241003/ugledar-1976219798.html

Российские войска освободили Угледар

Российские войска освободили Угледар - РИА Новости, 04.10.2024

Российские войска освободили Угледар

Российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-03T17:11

2024-10-03T17:11

2024-10-04T00:18

угледар

донецкая народная республика

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

ян гагин

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.Накануне советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили российский флаг. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" уточнило, что ВСУ получили приказ командования отступить из города.За день до этого другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.

https://ria.ru/20241003/logistika-1976066338.html

https://ria.ru/20241003/ugledar-1976139054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

угледар, донецкая народная республика, безопасность, россия, ян гагин, владимир рогов, вооруженные силы украины