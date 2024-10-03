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"Стратегический провал ВСУ". Что будет после освобождения Угледара - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 03.10.2024 (обновлено: 17:42 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976139054.html
"Стратегический провал ВСУ". Что будет после освобождения Угледара
"Стратегический провал ВСУ". Что будет после освобождения Угледара - РИА Новости, 03.10.2024
"Стратегический провал ВСУ". Что будет после освобождения Угледара
Российская армия одержала крупную победу под Донецком. Группировка войск "Восток" освободила Угледар, заставив остатки его гарнизона бежать. Перед угрозой... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:17
2024-10-03T17:42
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
волноваха
мариуполь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия одержала крупную победу под Донецком. Группировка войск "Восток" освободила Угледар, заставив остатки его гарнизона бежать. Перед угрозой полного окружения ВСУ не стали держаться за уличную застройку. Это был последний город на Южнодонецком направлении, остававшийся под контролем Киева. О том, как этот успех повлияет на ход боевых действий, — в материале РИА Новости.Трудная цельУгледар штурмовали с осени 2022-го. Однако он расположен на возвышенности, с его многоэтажек местность просматривается на километры. Атакующие подразделения сразу попадали под плотный огонь. Максимум, чего удалось добиться морпехам Тихоокеанского флота, — временно закрепиться в южном пригороде — Павловке.Для киевского режима Угледар имел стратегическую важность. В прошлогоднем летнем "контрнаступе" ему отводили роль плацдарма для броска на Волноваху и перерезания стокилометровой асфальтированной трассы Донецк — Мариуполь. Оттуда ВСУ вели разведку всего юга ДНР, обстреливали многие населенные пункты. По лагерю военнопленных в Еленовке в июле 2022-го ударили, скорее всего, именно из Угледара.Месяц назад российская армия вновь взялась за этот город. Его стали окружать, чтобы отрезать гарнизон от снабжения. Первым делом перерезали трассу Угледар — Константиновка, в ходе ожесточенных боев освободив этот поселок. Затем группировка "Юг" заняла Водяное на северо-востоке и выбила противника с шахт "Южнодонбасская № 1" и "Южнодонбасская № 2"."Солдат берегли. Выявляли цели, отрабатывали минометной и ствольной артиллерией, FPV-дронами. И лишь после этого заходила пехота, — рассказывает командир одного из подразделений с позывным Витязь. — Город наш, все шахты в округе — тоже. Некоторые шахтные стволы противник заминировал по одной простой причине — боялись, что они послужат для нас серьезным укреплением".У ВСУ были хорошо оборудованные наблюдательные посты по всей застройке. "На каждом доме — по два-четыре человека. Им было достаточно пяти-семи минут, чтобы обнаружить нашу технику. Эти посты уничтожали в первую очередь", — продолжает офицер. И подчеркивает: противник держался намертво, освобождение Угледара совсем не было легкой прогулкой. Пленные пошли после того, как их позиции закидали листовками: информационный голод у украинцев был страшный.В этих боях российская армия применила новые БПЛА с термитной смесью — в лесополосах (данную тактику позаимствовали у ВСУ). Термит очень сложно потушить — полыхает при температуре больше 2000 градусов, пока огонь не погаснет сам.Старый сценарийПервыми в город проникли подразделения группировки "Юг" с юго-востока. С запада кольцо замыкали бойцы "Востока", занявшие Пречистовку, форсировавшие реку Кашлагач и наступавшие на Богоявленку. Через этот населенный пункт из Курахово и Успеновки проходила последняя дорога, по которой еще могли снабжать гарнизон. По ней остатки 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ отступили на север к Богоявленке.Повторился авдеевский и бахмутский сценарий. Российская армия взяла город в кольцо, установила огневой контроль над всеми дорогами, но оставила узкий коридор. Противник уходил по нему под ударами бомб и дронов, бросая оружие и боевую технику. Плюсы этой тактики очевидны: лучше зачищать ту же Богоявленку, чем штурмовать многоэтажную застройку Угледара.Противник, к слову, неоднократно пытался деблокировать окруженный гарнизон и присылал с севера подкрепления. Однако сил, чтобы прорвать кольцо, у ВСУ уже не было. Все боеспособные резервы Киев бросил на Курское направление, пустив ситуацию в Донбассе на самотек. Украинские СМИ затянули привычную песню, что Угледар, дескать, не имеет никакого стратегического значения. Так же было незадолго до падения Мариуполя, Артемовска и Авдеевки.К октябрю российские флаги вывесили во всех районах города. Второго числа оперативное командование "Хортица" заявило об истощении обороны города и выводе личного состава из-за угрозы окружения. Российская сторона с комментариями не торопилась, так как продолжалась зачистка от все еще скрывающихся в развалинах вэсэушников.Украина лишилась последнего крупного опорного пункта на Южнодонецком направлении. Противник вынужден откатываться севернее — к Богоявленке, Успеновке и Курахово. При этом высвободившаяся российская группировка получает возможность наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где у противника оборудованы мощные линии обороны. Освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Ситуация для Киева складывается крайне непростая. Российская армия освобождает Донбасс невиданными прежде темпами, полностью владеет инициативой. Зеленский, отдав приказ о вторжении в Курскую область, пытался нивелировать эффект от летних поражений. Но лишь убил тысячи своих солдат и потерял множество дефицитной боевой техники.
https://ria.ru/20241002/minoborony-1975944674.html
https://ria.ru/20241003/logistika-1976066338.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, угледар, волноваха, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Волноваха, Мариуполь, Вооруженные силы Украины

"Стратегический провал ВСУ". Что будет после освобождения Угледара

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия одержала крупную победу под Донецком. Группировка войск "Восток" освободила Угледар, заставив остатки его гарнизона бежать. Перед угрозой полного окружения ВСУ не стали держаться за уличную застройку. Это был последний город на Южнодонецком направлении, остававшийся под контролем Киева. О том, как этот успех повлияет на ход боевых действий, — в материале РИА Новости.

Трудная цель

Угледар штурмовали с осени 2022-го. Однако он расположен на возвышенности, с его многоэтажек местность просматривается на километры. Атакующие подразделения сразу попадали под плотный огонь. Максимум, чего удалось добиться морпехам Тихоокеанского флота, — временно закрепиться в южном пригороде — Павловке.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледаре
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледаре
Для киевского режима Угледар имел стратегическую важность. В прошлогоднем летнем "контрнаступе" ему отводили роль плацдарма для броска на Волноваху и перерезания стокилометровой асфальтированной трассы Донецк — Мариуполь. Оттуда ВСУ вели разведку всего юга ДНР, обстреливали многие населенные пункты. По лагерю военнопленных в Еленовке в июле 2022-го ударили, скорее всего, именно из Угледара.
Месяц назад российская армия вновь взялась за этот город. Его стали окружать, чтобы отрезать гарнизон от снабжения. Первым делом перерезали трассу Угледар — Константиновка, в ходе ожесточенных боев освободив этот поселок. Затем группировка "Юг" заняла Водяное на северо-востоке и выбила противника с шахт "Южнодонбасская № 1" и "Южнодонбасская № 2".
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром
"Солдат берегли. Выявляли цели, отрабатывали минометной и ствольной артиллерией, FPV-дронами. И лишь после этого заходила пехота, — рассказывает командир одного из подразделений с позывным Витязь. — Город наш, все шахты в округе — тоже. Некоторые шахтные стволы противник заминировал по одной простой причине — боялись, что они послужат для нас серьезным укреплением".
У ВСУ были хорошо оборудованные наблюдательные посты по всей застройке. "На каждом доме — по два-четыре человека. Им было достаточно пяти-семи минут, чтобы обнаружить нашу технику. Эти посты уничтожали в первую очередь", — продолжает офицер. И подчеркивает: противник держался намертво, освобождение Угледара совсем не было легкой прогулкой. Пленные пошли после того, как их позиции закидали листовками: информационный голод у украинцев был страшный.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМорпехи ВСУ на БМП в Угледаре
Морпехи ВСУ на БМП в Угледаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Морпехи ВСУ на БМП в Угледаре
В этих боях российская армия применила новые БПЛА с термитной смесью — в лесополосах (данную тактику позаимствовали у ВСУ). Термит очень сложно потушить — полыхает при температуре больше 2000 градусов, пока огонь не погаснет сам.

Старый сценарий

Первыми в город проникли подразделения группировки "Юг" с юго-востока. С запада кольцо замыкали бойцы "Востока", занявшие Пречистовку, форсировавшие реку Кашлагач и наступавшие на Богоявленку. Через этот населенный пункт из Курахово и Успеновки проходила последняя дорога, по которой еще могли снабжать гарнизон. По ней остатки 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ отступили на север к Богоявленке.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
2 октября, 14:22
Повторился авдеевский и бахмутский сценарий. Российская армия взяла город в кольцо, установила огневой контроль над всеми дорогами, но оставила узкий коридор. Противник уходил по нему под ударами бомб и дронов, бросая оружие и боевую технику. Плюсы этой тактики очевидны: лучше зачищать ту же Богоявленку, чем штурмовать многоэтажную застройку Угледара.
Противник, к слову, неоднократно пытался деблокировать окруженный гарнизон и присылал с севера подкрепления. Однако сил, чтобы прорвать кольцо, у ВСУ уже не было. Все боеспособные резервы Киев бросил на Курское направление, пустив ситуацию в Донбассе на самотек. Украинские СМИ затянули привычную песню, что Угледар, дескать, не имеет никакого стратегического значения. Так же было незадолго до падения Мариуполя, Артемовска и Авдеевки.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
К октябрю российские флаги вывесили во всех районах города. Второго числа оперативное командование "Хортица" заявило об истощении обороны города и выводе личного состава из-за угрозы окружения. Российская сторона с комментариями не торопилась, так как продолжалась зачистка от все еще скрывающихся в развалинах вэсэушников.
Украина лишилась последнего крупного опорного пункта на Южнодонецком направлении. Противник вынужден откатываться севернее — к Богоявленке, Успеновке и Курахово. При этом высвободившаяся российская группировка получает возможность наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где у противника оборудованы мощные линии обороны. Освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
На Украине назвали одно важное последствие освобождения Угледара
Вчера, 02:42
Ситуация для Киева складывается крайне непростая. Российская армия освобождает Донбасс невиданными прежде темпами, полностью владеет инициативой. Зеленский, отдав приказ о вторжении в Курскую область, пытался нивелировать эффект от летних поражений. Но лишь убил тысячи своих солдат и потерял множество дефицитной боевой техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУгледарВолновахаМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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