https://ria.ru/20241003/udobreniya-1976069495.html
Цены на газ заставили Польшу экспортировать на Украину удобрения из России
Цены на газ заставили Польшу экспортировать на Украину удобрения из России - РИА Новости, 03.10.2024
Цены на газ заставили Польшу экспортировать на Украину удобрения из России
Высокие цены на газ и неконкурентоспособность произведенных в Польше удобрений вынуждают Варшаву реэкспортировать на Украину российские азотные удобрения,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T04:37
2024-10-03T04:37
2024-10-03T09:01
польша
украина
россия
евросоюз
евростат
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/22/1517012273_0:147:2808:1726_1920x0_80_0_0_b612d0f7b47a86aa2b1a779dc543cc1a.jpg
ВАРШАВА/МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Высокие цены на газ и неконкурентоспособность произведенных в Польше удобрений вынуждают Варшаву реэкспортировать на Украину российские азотные удобрения, рассказал РИА Новости представитель отрасли, знакомый с ситуацией; эту информацию подтверждают и данные Статистического бюро ЕС."Об этом не принято говорить: ни о том, что Польша продолжает покупать удобрения из России, ни тем более о том, что Украина де-факто получает российские удобрения, но фактическая ситуация именно такова", — рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что перепродавать на Украину российские удобрения Польшу вынуждает "исключительно ценовая конъюнктура". По словам собеседника, при текущих ценах на газ удобрения польского производителя Azoty неконкурентоспособны из-за слишком высокой себестоимости.Согласно данным европейского статбюро, в июле Польша закупила у России 158 тысяч тонн удобрений на 55,7 миллиона евро — это вдвое больше уровня июня и примерно втрое больше прошлогоднего объема. Близкий по объему месячный импорт был только один раз за последние несколько лет — в декабре 2021 года (137 тысяч тонн на 66,2 миллиона долларов).Польша в середине лета также резко нарастила экспорт удобрений на Украину — на 28%, до 74,3 тысячи тонн, а в денежном выражении — на 35%, до 33 миллионов евро. Оба показателя на максимуме с марта этого года. Главным образом Варшава поставляла Киеву смешанные (39,9 тысячи тонн) и азотные удобрения, объемы экспорта последних выросли в июле на 28% до 28,2 тысячи тонн.Главным экспортером обоих видов "подкормки" для Польши была Россия: поставки первых выросли на 36,5 тысячи тонн – до 60,9 тысячи тонн, а вторых – на 25,1 тысячи тонн, до 61,3 тысячи тонн. Но не только российские компании в июле серьезно увеличили продажи своих удобрений на польский рынок: Китай нарастил поставки смешанных видов вчетверо, до 23,1 тысячи тонн, а Белоруссия – азотных в 1,7 раза, до 44,4 тысячи тонн.При этом источник РИА Новости отметил, что сам польский производитель находится в сложной финансовой ситуации, вызванной высокими ценами на газ."Azoty может производить удобрения до тех пор, пока может их продать, но часто цены на газ и на готовую продукцию не оставляют места для прибыли", — сказал собеседник агентства.В начале августа Grupa Azoty объявила о серьезных убытках и вынужденной продаже часть активов. Издание Rzeczpospolita тогда же сообщало, что из-за нехватки ликвидности и инвестициях группа может рассмотреть возможность продажи компании по производству удобрений Compo Expert, купленной несколько лет назад, стоимостью примерно 0,7—1 миллиард злотых (до 250 миллионов долларов). По данным Евростата, производство удобрений в Польше по итогам 2023 года резко сократилось по сравнению с показателем 2021 года: вдвое упало производство азотных удобрений, в 1,6 раза — смешанных, на 40% — калийных. По всем трем показателям производство находилось на исторических минимумах (данные по разным типам удобрений ведутся с 2011-2013 годов).РИА Новости ранее выяснило, что Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года. Крупнейшим покупателем данной продукции оказалась Польша.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973792676.html
https://ria.ru/20240202/polsha-1924976195.html
https://ria.ru/20240922/udobreniya-1974063549.html
https://ria.ru/20240823/udobreniya-1967772694.html
https://ria.ru/20240823/kanada-1967921128.html
польша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/22/1517012273_156:0:2651:1871_1920x0_80_0_0_78a69f33e534be67891f4f81a0712bb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, россия, евросоюз, евростат, экономика
Польша, Украина, Россия, Евросоюз, Евростат, Экономика
Цены на газ заставили Польшу экспортировать на Украину удобрения из России
Цены на газ заставили Польшу реэкспортировать на Украину азотные удобрения из РФ
ВАРШАВА/МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Высокие цены на газ и неконкурентоспособность произведенных в Польше удобрений вынуждают Варшаву реэкспортировать на Украину российские азотные удобрения, рассказал РИА Новости представитель отрасли, знакомый с ситуацией; эту информацию подтверждают и данные Статистического бюро ЕС.
«
"Об этом не принято говорить: ни о том, что Польша продолжает покупать удобрения из России, ни тем более о том, что Украина де-факто получает российские удобрения, но фактическая ситуация именно такова", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что перепродавать на Украину российские удобрения Польшу вынуждает "исключительно ценовая конъюнктура". По словам собеседника, при текущих ценах на газ удобрения польского производителя Azoty неконкурентоспособны из-за слишком высокой себестоимости.
Согласно данным европейского статбюро, в июле Польша закупила у России 158 тысяч тонн удобрений на 55,7 миллиона евро — это вдвое больше уровня июня и примерно втрое больше прошлогоднего объема. Близкий по объему месячный импорт был только один раз за последние несколько лет — в декабре 2021 года (137 тысяч тонн на 66,2 миллиона долларов).
Польша в середине лета также резко нарастила экспорт удобрений на Украину — на 28%, до 74,3 тысячи тонн, а в денежном выражении — на 35%, до 33 миллионов евро. Оба показателя на максимуме с марта этого года. Главным образом Варшава поставляла Киеву смешанные (39,9 тысячи тонн) и азотные удобрения, объемы экспорта последних выросли в июле на 28% до 28,2 тысячи тонн.
Главным экспортером обоих видов "подкормки" для Польши была Россия: поставки первых выросли на 36,5 тысячи тонн – до 60,9 тысячи тонн, а вторых – на 25,1 тысячи тонн, до 61,3 тысячи тонн. Но не только российские компании в июле серьезно увеличили продажи своих удобрений на польский рынок: Китай
нарастил поставки смешанных видов вчетверо, до 23,1 тысячи тонн, а Белоруссия
– азотных в 1,7 раза, до 44,4 тысячи тонн.
При этом источник РИА Новости отметил, что сам польский производитель находится в сложной финансовой ситуации, вызванной высокими ценами на газ.
«
"Azoty может производить удобрения до тех пор, пока может их продать, но часто цены на газ и на готовую продукцию не оставляют места для прибыли", — сказал собеседник агентства.
В начале августа Grupa Azoty объявила о серьезных убытках и вынужденной продаже часть активов. Издание Rzeczpospolita тогда же сообщало, что из-за нехватки ликвидности и инвестициях группа может рассмотреть возможность продажи компании по производству удобрений Compo Expert, купленной несколько лет назад, стоимостью примерно 0,7—1 миллиард злотых (до 250 миллионов долларов).
По данным Евростата
, производство удобрений в Польше по итогам 2023 года резко сократилось по сравнению с показателем 2021 года: вдвое упало производство азотных удобрений, в 1,6 раза — смешанных, на 40% — калийных. По всем трем показателям производство находилось на исторических минимумах (данные по разным типам удобрений ведутся с 2011-2013 годов).
РИА Новости ранее выяснило, что Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года. Крупнейшим покупателем данной продукции оказалась Польша.