https://ria.ru/20241003/udobreniya-1976069495.html

Цены на газ заставили Польшу экспортировать на Украину удобрения из России

Цены на газ заставили Польшу экспортировать на Украину удобрения из России - РИА Новости, 03.10.2024

Цены на газ заставили Польшу экспортировать на Украину удобрения из России

Высокие цены на газ и неконкурентоспособность произведенных в Польше удобрений вынуждают Варшаву реэкспортировать на Украину российские азотные удобрения,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T04:37

2024-10-03T04:37

2024-10-03T09:01

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ВАРШАВА/МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Высокие цены на газ и неконкурентоспособность произведенных в Польше удобрений вынуждают Варшаву реэкспортировать на Украину российские азотные удобрения, рассказал РИА Новости представитель отрасли, знакомый с ситуацией; эту информацию подтверждают и данные Статистического бюро ЕС."Об этом не принято говорить: ни о том, что Польша продолжает покупать удобрения из России, ни тем более о том, что Украина де-факто получает российские удобрения, но фактическая ситуация именно такова", — рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что перепродавать на Украину российские удобрения Польшу вынуждает "исключительно ценовая конъюнктура". По словам собеседника, при текущих ценах на газ удобрения польского производителя Azoty неконкурентоспособны из-за слишком высокой себестоимости.Согласно данным европейского статбюро, в июле Польша закупила у России 158 тысяч тонн удобрений на 55,7 миллиона евро — это вдвое больше уровня июня и примерно втрое больше прошлогоднего объема. Близкий по объему месячный импорт был только один раз за последние несколько лет — в декабре 2021 года (137 тысяч тонн на 66,2 миллиона долларов).Польша в середине лета также резко нарастила экспорт удобрений на Украину — на 28%, до 74,3 тысячи тонн, а в денежном выражении — на 35%, до 33 миллионов евро. Оба показателя на максимуме с марта этого года. Главным образом Варшава поставляла Киеву смешанные (39,9 тысячи тонн) и азотные удобрения, объемы экспорта последних выросли в июле на 28% до 28,2 тысячи тонн.Главным экспортером обоих видов "подкормки" для Польши была Россия: поставки первых выросли на 36,5 тысячи тонн – до 60,9 тысячи тонн, а вторых – на 25,1 тысячи тонн, до 61,3 тысячи тонн. Но не только российские компании в июле серьезно увеличили продажи своих удобрений на польский рынок: Китай нарастил поставки смешанных видов вчетверо, до 23,1 тысячи тонн, а Белоруссия – азотных в 1,7 раза, до 44,4 тысячи тонн.При этом источник РИА Новости отметил, что сам польский производитель находится в сложной финансовой ситуации, вызванной высокими ценами на газ."Azoty может производить удобрения до тех пор, пока может их продать, но часто цены на газ и на готовую продукцию не оставляют места для прибыли", — сказал собеседник агентства.В начале августа Grupa Azoty объявила о серьезных убытках и вынужденной продаже часть активов. Издание Rzeczpospolita тогда же сообщало, что из-за нехватки ликвидности и инвестициях группа может рассмотреть возможность продажи компании по производству удобрений Compo Expert, купленной несколько лет назад, стоимостью примерно 0,7—1 миллиард злотых (до 250 миллионов долларов). По данным Евростата, производство удобрений в Польше по итогам 2023 года резко сократилось по сравнению с показателем 2021 года: вдвое упало производство азотных удобрений, в 1,6 раза — смешанных, на 40% — калийных. По всем трем показателям производство находилось на исторических минимумах (данные по разным типам удобрений ведутся с 2011-2013 годов).РИА Новости ранее выяснило, что Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года. Крупнейшим покупателем данной продукции оказалась Польша.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973792676.html

https://ria.ru/20240202/polsha-1924976195.html

https://ria.ru/20240922/udobreniya-1974063549.html

https://ria.ru/20240823/udobreniya-1967772694.html

https://ria.ru/20240823/kanada-1967921128.html

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