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Бречалов: удмуртские фермеры собрали рекордные 118 тонн урожая ягод - РИА Новости, 03.10.2024
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Удмуртская Республика
 
11:50 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/udmurtiya-1976114698.html
Бречалов: удмуртские фермеры собрали рекордные 118 тонн урожая ягод
Бречалов: удмуртские фермеры собрали рекордные 118 тонн урожая ягод - РИА Новости, 03.10.2024
Бречалов: удмуртские фермеры собрали рекордные 118 тонн урожая ягод
Удмуртские фермеры, получившие поддержку правительства региона, собрали рекордный урожай ягод - 118 тонн земляники, малины, жимолости и смородины, сообщил глава РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:50
2024-10-03T11:50
удмуртская республика
александр бречалов
ягоды
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УФА, 3 окт - РИА Новости. Удмуртские фермеры, получившие поддержку правительства региона, собрали рекордный урожай ягод - 118 тонн земляники, малины, жимолости и смородины, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "В этом году 6 фермеров, которые получили от нас поддержку, собрали 118 тонн ягод: землянику, малину, жимолость, смородину. Ремонтантные сорта (способные приносить урожай неоднократно в течение сезона - ред.) + теплый сентябрь – получился рекордный урожай", - написал Бречалов. В пресс-службе руководителя республики сообщили, что грантополучатели собрали в 2,5 раза больше ягод по сравнению с прошлым годом. "В планах фермеров освоить новый погодный сезон - заняться зимними теплицами, купить транспорт с холодильным оборудованием и выйти на новые рынки. Чтобы у молочных удмуртских рек были ягодные берега, будем поддерживать фермеров и дальше. В этом году еще 3 хозяйства выиграли грант "Агростартап" на ягодоводство, получили почти 14 млн рублей на развитие", — приводятся слова Бречалова. Шесть крупных ягодников-фермеров получают поддержку с 2019 года. Это гранты начинающим фермерам, семейным фермам и кооперативам. Предприниматели Майя Полунина и Антон Якимов планируют объединиться в кооператив. Их посадки расположены рядом, и они активно помогают друг другу. В этом году супруг Майи также стал победителем конкурса на грант "Агростартап". Семья фермеров намерена использовать грантовые средства на приобретение газели с рефрижератором для транспортировки клубники и строительство теплицы для выращивания ягод зимой. Не дожидаясь поступления грантовых средств, они уже начали подготовку 500 квадратных метров земли под будущую теплицу, говорится в релизе. По данным пресс-службы, фермер Алла Калиниченко готовит 50 гектаров почвы под саженцы малины, смородины и жимолости. Этот процесс занимает много времени. "Мне понадобится три года для подготовки качественного грунта. Мы работаем над раскислением кислой почвы, дренажированием (осушением - ред.) низин и установкой системы капельного полива. Такая кропотливая работа позволяет значительно увеличить урожайность", — цитирует пресс-служба Аллу, которая в этом году с 1,8 гектаров собрала почти 6 тонн ягод. Фермеры Удмуртии активно изучают различные сорта ягод, подбирают их под климатические условия региона и участвуют в акселерационных программах. Одну из таких программ — "Школу фермера" — прошла предприниматель из Шарканского района Елена Иванова. Учебная программа Удмуртского государственного аграрного университета при поддержке Россельхозбанка помогла углубить знания и изменить подходы к сбыту продукции, сообщают региональные власти. "Акселерационные программы и меры поддержки в виде грантов предусмотрены национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он реализуется по Указу Президента России Владимира Путина",- отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240915/udmurtija-1972782790.html
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александр бречалов, ягоды
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Ягоды

Бречалов: удмуртские фермеры собрали рекордные 118 тонн урожая ягод

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая земляники
Сбор урожая земляники - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор урожая земляники
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УФА, 3 окт - РИА Новости. Удмуртские фермеры, получившие поддержку правительства региона, собрали рекордный урожай ягод - 118 тонн земляники, малины, жимолости и смородины, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"В этом году 6 фермеров, которые получили от нас поддержку, собрали 118 тонн ягод: землянику, малину, жимолость, смородину. Ремонтантные сорта (способные приносить урожай неоднократно в течение сезона - ред.) + теплый сентябрь – получился рекордный урожай", - написал Бречалов.
В пресс-службе руководителя республики сообщили, что грантополучатели собрали в 2,5 раза больше ягод по сравнению с прошлым годом.
"В планах фермеров освоить новый погодный сезон - заняться зимними теплицами, купить транспорт с холодильным оборудованием и выйти на новые рынки. Чтобы у молочных удмуртских рек были ягодные берега, будем поддерживать фермеров и дальше. В этом году еще 3 хозяйства выиграли грант "Агростартап" на ягодоводство, получили почти 14 млн рублей на развитие", — приводятся слова Бречалова.
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Шесть крупных ягодников-фермеров получают поддержку с 2019 года. Это гранты начинающим фермерам, семейным фермам и кооперативам. Предприниматели Майя Полунина и Антон Якимов планируют объединиться в кооператив. Их посадки расположены рядом, и они активно помогают друг другу. В этом году супруг Майи также стал победителем конкурса на грант "Агростартап". Семья фермеров намерена использовать грантовые средства на приобретение газели с рефрижератором для транспортировки клубники и строительство теплицы для выращивания ягод зимой. Не дожидаясь поступления грантовых средств, они уже начали подготовку 500 квадратных метров земли под будущую теплицу, говорится в релизе.
По данным пресс-службы, фермер Алла Калиниченко готовит 50 гектаров почвы под саженцы малины, смородины и жимолости. Этот процесс занимает много времени.
"Мне понадобится три года для подготовки качественного грунта. Мы работаем над раскислением кислой почвы, дренажированием (осушением - ред.) низин и установкой системы капельного полива. Такая кропотливая работа позволяет значительно увеличить урожайность", — цитирует пресс-служба Аллу, которая в этом году с 1,8 гектаров собрала почти 6 тонн ягод.
Фермеры Удмуртии активно изучают различные сорта ягод, подбирают их под климатические условия региона и участвуют в акселерационных программах. Одну из таких программ — "Школу фермера" — прошла предприниматель из Шарканского района Елена Иванова. Учебная программа Удмуртского государственного аграрного университета при поддержке Россельхозбанка помогла углубить знания и изменить подходы к сбыту продукции, сообщают региональные власти.
"Акселерационные программы и меры поддержки в виде грантов предусмотрены национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он реализуется по Указу Президента России Владимира Путина",- отметили в пресс-службе.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловЯгоды
 
 
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