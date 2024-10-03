https://ria.ru/20241003/udmurtiya-1976114698.html

Бречалов: удмуртские фермеры собрали рекордные 118 тонн урожая ягод

Бречалов: удмуртские фермеры собрали рекордные 118 тонн урожая ягод - РИА Новости, 03.10.2024

Бречалов: удмуртские фермеры собрали рекордные 118 тонн урожая ягод

Удмуртские фермеры, получившие поддержку правительства региона, собрали рекордный урожай ягод - 118 тонн земляники, малины, жимолости и смородины, сообщил глава РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:50

2024-10-03T11:50

2024-10-03T11:50

удмуртская республика

александр бречалов

ягоды

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УФА, 3 окт - РИА Новости. Удмуртские фермеры, получившие поддержку правительства региона, собрали рекордный урожай ягод - 118 тонн земляники, малины, жимолости и смородины, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "В этом году 6 фермеров, которые получили от нас поддержку, собрали 118 тонн ягод: землянику, малину, жимолость, смородину. Ремонтантные сорта (способные приносить урожай неоднократно в течение сезона - ред.) + теплый сентябрь – получился рекордный урожай", - написал Бречалов. В пресс-службе руководителя республики сообщили, что грантополучатели собрали в 2,5 раза больше ягод по сравнению с прошлым годом. "В планах фермеров освоить новый погодный сезон - заняться зимними теплицами, купить транспорт с холодильным оборудованием и выйти на новые рынки. Чтобы у молочных удмуртских рек были ягодные берега, будем поддерживать фермеров и дальше. В этом году еще 3 хозяйства выиграли грант "Агростартап" на ягодоводство, получили почти 14 млн рублей на развитие", — приводятся слова Бречалова. Шесть крупных ягодников-фермеров получают поддержку с 2019 года. Это гранты начинающим фермерам, семейным фермам и кооперативам. Предприниматели Майя Полунина и Антон Якимов планируют объединиться в кооператив. Их посадки расположены рядом, и они активно помогают друг другу. В этом году супруг Майи также стал победителем конкурса на грант "Агростартап". Семья фермеров намерена использовать грантовые средства на приобретение газели с рефрижератором для транспортировки клубники и строительство теплицы для выращивания ягод зимой. Не дожидаясь поступления грантовых средств, они уже начали подготовку 500 квадратных метров земли под будущую теплицу, говорится в релизе. По данным пресс-службы, фермер Алла Калиниченко готовит 50 гектаров почвы под саженцы малины, смородины и жимолости. Этот процесс занимает много времени. "Мне понадобится три года для подготовки качественного грунта. Мы работаем над раскислением кислой почвы, дренажированием (осушением - ред.) низин и установкой системы капельного полива. Такая кропотливая работа позволяет значительно увеличить урожайность", — цитирует пресс-служба Аллу, которая в этом году с 1,8 гектаров собрала почти 6 тонн ягод. Фермеры Удмуртии активно изучают различные сорта ягод, подбирают их под климатические условия региона и участвуют в акселерационных программах. Одну из таких программ — "Школу фермера" — прошла предприниматель из Шарканского района Елена Иванова. Учебная программа Удмуртского государственного аграрного университета при поддержке Россельхозбанка помогла углубить знания и изменить подходы к сбыту продукции, сообщают региональные власти. "Акселерационные программы и меры поддержки в виде грантов предусмотрены национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он реализуется по Указу Президента России Владимира Путина",- отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240915/udmurtija-1972782790.html

https://ria.ru/20240827/izhevsk-1968698271.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр бречалов, ягоды