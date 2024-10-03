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В Туле группа подростков до смерти избила мужчину в его же квартире
В Туле группа подростков до смерти избила мужчину в его же квартире - РИА Новости, 03.10.2024
В Туле группа подростков до смерти избила мужчину в его же квартире
Мужчина скончался в больнице после того, как группа подростков избила его в собственной квартире, расположенной на улице Кутузова в Туле, возбуждено уголовное... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:43
2024-10-03T13:43
2024-10-03T13:43
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ТУЛА, 3 окт – РИА Новости. Мужчина скончался в больнице после того, как группа подростков избила его в собственной квартире, расположенной на улице Кутузова в Туле, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону. По данным ведомства, потерпевшего с множественными телесными повреждениями доставили в больницу 29 сентября. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался ночью 30 сентября. "По предварительным данным, 28 сентября 2024 года в квартиру потерпевшего, расположенную по улице Кутузова в городе Туле, пришла группа подростков. Несовершеннолетние избили мужчину и похитили из квартиры его имущество… возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент следователи осмотрели место происшествия, изъяли объекты, имеющие значение для следствия, назначили судебные экспертизы. Правоохранители допрашивают свидетелей, а также проводят комплекс мероприятий с участием несовершеннолетних.
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происшествия, тула, россия
Происшествия, Тула, Россия
В Туле группа подростков до смерти избила мужчину в его же квартире
СК: в Туле группа подростков до смерти избила мужчину в его же квартире