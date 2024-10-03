https://ria.ru/20241003/tuberkulez-1976099747.html
Пленный ВСУ рассказал о заражении военных туберкулезом в санатории
Пленный ВСУ рассказал о заражении военных туберкулезом в санатории - РИА Новости, 03.10.2024
Пленный ВСУ рассказал о заражении военных туберкулезом в санатории
Пленный украинский военнослужащий Анатолий Шумский рассказал, что командование ВСУ разместило его подразделение в туберкулезном санатории, в результате... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:37
2024-10-03T10:37
2024-10-03T10:37
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Анатолий Шумский рассказал, что командование ВСУ разместило его подразделение в туберкулезном санатории, в результате несколько человек заболели туберкулезом, следует из обнародованного Минобороны РФ видео. "Сказали: собирайтесь, едем на Харьков. Жили мы в туберкулезном санатории. Несколько человек заболели", - сказал Шумский. По словам пленного, в его взводе командиры "менялись как перчатки", за полгода их было шесть или семь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьков, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный ВСУ рассказал о заражении военных туберкулезом в санатории
Украинский пленный: несколько военных ВСУ заболели туберкулезом в санатории