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Пленный ВСУ рассказал о заражении военных туберкулезом в санатории - РИА Новости, 03.10.2024
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10:37 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/tuberkulez-1976099747.html
Пленный ВСУ рассказал о заражении военных туберкулезом в санатории
Пленный ВСУ рассказал о заражении военных туберкулезом в санатории - РИА Новости, 03.10.2024
Пленный ВСУ рассказал о заражении военных туберкулезом в санатории
Пленный украинский военнослужащий Анатолий Шумский рассказал, что командование ВСУ разместило его подразделение в туберкулезном санатории, в результате... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:37
2024-10-03T10:37
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Анатолий Шумский рассказал, что командование ВСУ разместило его подразделение в туберкулезном санатории, в результате несколько человек заболели туберкулезом, следует из обнародованного Минобороны РФ видео. "Сказали: собирайтесь, едем на Харьков. Жили мы в туберкулезном санатории. Несколько человек заболели", - сказал Шумский. По словам пленного, в его взводе командиры "менялись как перчатки", за полгода их было шесть или семь.
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россия, харьков, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный ВСУ рассказал о заражении военных туберкулезом в санатории

Украинский пленный: несколько военных ВСУ заболели туберкулезом в санатории

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на Украине
Машина скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Машина скорой помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Анатолий Шумский рассказал, что командование ВСУ разместило его подразделение в туберкулезном санатории, в результате несколько человек заболели туберкулезом, следует из обнародованного Минобороны РФ видео.
"Сказали: собирайтесь, едем на Харьков. Жили мы в туберкулезном санатории. Несколько человек заболели", - сказал Шумский.
По словам пленного, в его взводе командиры "менялись как перчатки", за полгода их было шесть или семь.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В еще одной бригаде ВСУ произошла вспышка туберкулеза, заявили в подполье
22 августа, 03:18
 
РоссияХарьковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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