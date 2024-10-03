https://ria.ru/20241003/trevoga-1976113683.html
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.10.2024
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:46
2024-10-03T11:46
2024-10-03T11:46
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и указанных регионах была объявлена в 11.25 мск. Ранее в четверг сообщалось, что воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Черкасской, Полтавской и еще трех областях объявили воздушную тревогу