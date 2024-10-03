https://ria.ru/20241003/trevoga-1976113683.html

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.10.2024

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:46

2024-10-03T11:46

2024-10-03T11:46

в мире

киев

украина

николаевская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и указанных регионах была объявлена в 11.25 мск. Ранее в четверг сообщалось, что воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241003/general-1976089889.html

https://ria.ru/20241003/ukraina-1976082620.html

киев

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф