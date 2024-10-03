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NYT рассказала о проблемах со здоровьем Трампа - РИА Новости, 03.10.2024
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22:10 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/tramp-1976267613.html
NYT рассказала о проблемах со здоровьем Трампа
NYT рассказала о проблемах со здоровьем Трампа - РИА Новости, 03.10.2024
NYT рассказала о проблемах со здоровьем Трампа
Здоровье кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать, пишет газета New York... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:10
2024-10-03T22:10
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Здоровье кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать, пишет газета New York Times. "Если он победит, Трамп может войти в Овальный кабинет с целым спектром потенциальных поводов для беспокойств, говорят медицинские эксперты: связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста", - говорится в материале. Медэксперты указывают, что индекс массы тела Трампа, согласно имеющимся данным о его росте и весе, лишь немного ниже границы диагноза "ожирение". Кроме того, в ходе предыдущих исследований у политика обнаруживали повышенный уровень холестерина в крови, сообщает издание. Последние наиболее полные медицинские данные о здоровье республиканца были обнародованы в январе 2018 года Белым домом, который тогда возглавлял Трамп, уточняет газета. Издание критикует Трампа за то, что новые данные о здоровье его команда не озвучивала после перенесенного в 2020 году коронавируса или недавнего покушения, хотя сам политик обещал их обнародовать. Ответ штаба республиканцев на запросы СМИ газету не удовлетворил. Журналисты отмечают, что в случае победы на выборах Трамп к концу своего срока станет старейшим президентом США – на момент вступления в должность он будет на несколько месяцев старше нынешнего американского лидера Джо Байдена во время инаугурации. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Байден стал старейшим президентом в истории США. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, допускал оговорки, испытывал трудности с формулированием мысли. Однако его окружение отвергало какие-либо претензии к возрасту американского лидера. Команда Камалы Харрис, которая вместо Байдена стала кандидатом от демократов, при этом критикует за возраст Трампа как старейшего претендента на пост.
https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
NYT рассказала о проблемах со здоровьем Трампа

NYT: здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Здоровье кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать, пишет газета New York Times.
"Если он победит, Трамп может войти в Овальный кабинет с целым спектром потенциальных поводов для беспокойств, говорят медицинские эксперты: связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста", - говорится в материале.
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Медэксперты указывают, что индекс массы тела Трампа, согласно имеющимся данным о его росте и весе, лишь немного ниже границы диагноза "ожирение". Кроме того, в ходе предыдущих исследований у политика обнаруживали повышенный уровень холестерина в крови, сообщает издание.
Последние наиболее полные медицинские данные о здоровье республиканца были обнародованы в январе 2018 года Белым домом, который тогда возглавлял Трамп, уточняет газета.
Издание критикует Трампа за то, что новые данные о здоровье его команда не озвучивала после перенесенного в 2020 году коронавируса или недавнего покушения, хотя сам политик обещал их обнародовать. Ответ штаба республиканцев на запросы СМИ газету не удовлетворил. Журналисты отмечают, что в случае победы на выборах Трамп к концу своего срока станет старейшим президентом США – на момент вступления в должность он будет на несколько месяцев старше нынешнего американского лидера Джо Байдена во время инаугурации.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Байден стал старейшим президентом в истории США. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, допускал оговорки, испытывал трудности с формулированием мысли. Однако его окружение отвергало какие-либо претензии к возрасту американского лидера. Команда Камалы Харрис, которая вместо Байдена стала кандидатом от демократов, при этом критикует за возраст Трампа как старейшего претендента на пост.
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