https://ria.ru/20241003/tramp-1976094581.html
Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда
Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда - РИА Новости, 03.10.2024
Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда
Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsnation пообещал лишить гаитянских мигрантов в городе... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:13
2024-10-03T10:13
2024-10-03T10:13
в мире
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsnation пообещал лишить гаитянских мигрантов в городе Спрингфилд штата Огайо временного защитного статуса и депортировать их на родину в случае победы на выборах в ноябре. Ранее из-за заявлений кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса и Трампа о том, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в Спрингфилде, в США разгорелся скандал. "То, что происходит там (в Спрингфилде - ред.), ужасно... Это не работает, это не имеет ничего общего с ненавистью, это просто не работает... Безусловно, я бы отменил (временный защитный статус - ред.) и вернул их (гаитянских мигрантов - ред.) в свою страну", - заявил политик. Ранее кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс заявил, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в Спрингфилде. Его однопартиец и кандидат в президенты США Дональд Трамп позже повторил этот тезис во время предвыборных дебатов. Власти Гаити назвали подобные заявления в отношении мигрантов из их страны дискриминационными. Президент США Джо Байден также осудил слова Вэнса и Трампа. Вэнс ответил на негативную реакцию заявлением, что лично готов "придумывать истории" подобного содержания, дабы привлечь внимание СМИ к проблемам американцев, накануне сделав в соцсети X репост видео, на котором якобы мигранты жарят кошек в городе Дейтон штата Огайо. Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший также поделился тем же видео на своей странице. Полиция Спрингфилда заявила РИА Новости, что свидетельств поедания домашних животных мигрантами нет.
https://ria.ru/20240915/ssha-1972772514.html
https://ria.ru/20241003/tramp-1976091016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, джо байден
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда
Трамп пообещал депортировать гаитянских мигрантов из Спрингфилда
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью
телеканалу Newsnation пообещал лишить гаитянских мигрантов в городе Спрингфилд штата Огайо временного защитного статуса и депортировать их на родину в случае победы на выборах в ноябре.
Ранее из-за заявлений кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса и Трампа о том, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в Спрингфилде, в США разгорелся скандал.
"То, что происходит там (в Спрингфилде - ред.), ужасно... Это не работает, это не имеет ничего общего с ненавистью, это просто не работает... Безусловно, я бы отменил (временный защитный статус - ред.) и вернул их (гаитянских мигрантов - ред.) в свою страну", - заявил политик.
Ранее кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс заявил, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в Спрингфилде. Его однопартиец и кандидат в президенты США Дональд Трамп позже повторил этот тезис во время предвыборных дебатов. Власти Гаити назвали подобные заявления в отношении мигрантов из их страны дискриминационными. Президент США Джо Байден
также осудил слова Вэнса и Трампа.
Вэнс ответил на негативную реакцию заявлением, что лично готов "придумывать истории" подобного содержания, дабы привлечь внимание СМИ к проблемам американцев, накануне сделав в соцсети X репост видео, на котором якобы мигранты жарят кошек в городе Дейтон штата Огайо. Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший также поделился тем же видео на своей странице.
Полиция Спрингфилда заявила РИА Новости, что свидетельств поедания домашних животных мигрантами нет.