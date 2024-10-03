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Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда - РИА Новости, 03.10.2024
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10:13 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/tramp-1976094581.html
Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда
Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда - РИА Новости, 03.10.2024
Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда
Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsnation пообещал лишить гаитянских мигрантов в городе... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:13
2024-10-03T10:13
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsnation пообещал лишить гаитянских мигрантов в городе Спрингфилд штата Огайо временного защитного статуса и депортировать их на родину в случае победы на выборах в ноябре. Ранее из-за заявлений кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса и Трампа о том, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в Спрингфилде, в США разгорелся скандал. "То, что происходит там (в Спрингфилде - ред.), ужасно... Это не работает, это не имеет ничего общего с ненавистью, это просто не работает... Безусловно, я бы отменил (временный защитный статус - ред.) и вернул их (гаитянских мигрантов - ред.) в свою страну", - заявил политик. Ранее кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс заявил, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в Спрингфилде. Его однопартиец и кандидат в президенты США Дональд Трамп позже повторил этот тезис во время предвыборных дебатов. Власти Гаити назвали подобные заявления в отношении мигрантов из их страны дискриминационными. Президент США Джо Байден также осудил слова Вэнса и Трампа. Вэнс ответил на негативную реакцию заявлением, что лично готов "придумывать истории" подобного содержания, дабы привлечь внимание СМИ к проблемам американцев, накануне сделав в соцсети X репост видео, на котором якобы мигранты жарят кошек в городе Дейтон штата Огайо. Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший также поделился тем же видео на своей странице. Полиция Спрингфилда заявила РИА Новости, что свидетельств поедания домашних животных мигрантами нет.
https://ria.ru/20240915/ssha-1972772514.html
https://ria.ru/20241003/tramp-1976091016.html
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60
в мире, дональд трамп, джо байден
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пообещал депортировать мигрантов из Спрингфилда

Трамп пообещал депортировать гаитянских мигрантов из Спрингфилда

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsnation пообещал лишить гаитянских мигрантов в городе Спрингфилд штата Огайо временного защитного статуса и депортировать их на родину в случае победы на выборах в ноябре.
Ранее из-за заявлений кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса и Трампа о том, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в Спрингфилде, в США разгорелся скандал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных
15 сентября, 04:31
"То, что происходит там (в Спрингфилде - ред.), ужасно... Это не работает, это не имеет ничего общего с ненавистью, это просто не работает... Безусловно, я бы отменил (временный защитный статус - ред.) и вернул их (гаитянских мигрантов - ред.) в свою страну", - заявил политик.
Ранее кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс заявил, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в Спрингфилде. Его однопартиец и кандидат в президенты США Дональд Трамп позже повторил этот тезис во время предвыборных дебатов. Власти Гаити назвали подобные заявления в отношении мигрантов из их страны дискриминационными. Президент США Джо Байден также осудил слова Вэнса и Трампа.
Вэнс ответил на негативную реакцию заявлением, что лично готов "придумывать истории" подобного содержания, дабы привлечь внимание СМИ к проблемам американцев, накануне сделав в соцсети X репост видео, на котором якобы мигранты жарят кошек в городе Дейтон штата Огайо. Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший также поделился тем же видео на своей странице.
Полиция Спрингфилда заявила РИА Новости, что свидетельств поедания домашних животных мигрантами нет.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками
Вчера, 09:52
 
В миреДональд ТрампДжо Байден
 
 
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