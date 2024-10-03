Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками
Трамп заявил, что нужна военная операция против трафика синтетического наркотика
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил о необходимости проведения военной операции для борьбы с трафиком в США синтетического наркотика фентанила.
"Нам нужна военная операция. Из-за фентанила, из-за отравления фентанилом люди умирают в таких количествах, которые никто не видел, и он (наркотик - ред.) идет из-за границы, из Китая, и мы это остановим", - заявил политик в интервью телеканалу NewsNation.
По словам Трампа, в год из-за фентанила и других наркотиков, которые поступают в США из-за границы, умирают более 300 тысяч человек в год - "как в крупной войне".
США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. Вашингтон утверждает, что основным поставщиком синтетических наркотиков в США является Китай. В конце июля американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что введение "драконовских" наказаний за хранение фентанила может стать решением наркотической проблемы в США. Сам Трамп ранее говорил о том, что только введение смертной казни для наркоторговцев может решить эту проблему.
Употребление наркотиков наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.