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Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками - РИА Новости, 03.10.2024
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09:52 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/tramp-1976091016.html
Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками
Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками - РИА Новости, 03.10.2024
Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками
Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил о необходимости проведения военной операции для борьбы с трафиком в США... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:52
2024-10-03T09:52
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил о необходимости проведения военной операции для борьбы с трафиком в США синтетического наркотика фентанила. "Нам нужна военная операция. Из-за фентанила, из-за отравления фентанилом люди умирают в таких количествах, которые никто не видел, и он (наркотик - ред.) идет из-за границы, из Китая, и мы это остановим", - заявил политик в интервью телеканалу NewsNation. По словам Трампа, в год из-за фентанила и других наркотиков, которые поступают в США из-за границы, умирают более 300 тысяч человек в год - "как в крупной войне". США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. Вашингтон утверждает, что основным поставщиком синтетических наркотиков в США является Китай. В конце июля американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана. Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что введение "драконовских" наказаний за хранение фентанила может стать решением наркотической проблемы в США. Сам Трамп ранее говорил о том, что только введение смертной казни для наркоторговцев может решить эту проблему. Употребление наркотиков наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
https://ria.ru/20240619/meksika-1954093723.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками

Трамп заявил, что нужна военная операция против трафика синтетического наркотика

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил о необходимости проведения военной операции для борьбы с трафиком в США синтетического наркотика фентанила.
"Нам нужна военная операция. Из-за фентанила, из-за отравления фентанилом люди умирают в таких количествах, которые никто не видел, и он (наркотик - ред.) идет из-за границы, из Китая, и мы это остановим", - заявил политик в интервью телеканалу NewsNation.
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По словам Трампа, в год из-за фентанила и других наркотиков, которые поступают в США из-за границы, умирают более 300 тысяч человек в год - "как в крупной войне".
США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. Вашингтон утверждает, что основным поставщиком синтетических наркотиков в США является Китай. В конце июля американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что введение "драконовских" наказаний за хранение фентанила может стать решением наркотической проблемы в США. Сам Трамп ранее говорил о том, что только введение смертной казни для наркоторговцев может решить эту проблему.
Употребление наркотиков наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
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В миреСШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампИлон Маск
 
 
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