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Telegram восстановил работу - РИА Новости, 03.10.2024
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15:28 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/telegram-1976185513.html
Telegram восстановил работу
Telegram восстановил работу - РИА Новости, 03.10.2024
Telegram восстановил работу
Мессенджер Telegram восстановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:28
2024-10-03T15:28
технологии
россия
telegram
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram восстановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости. Сервис работает корректно, сообщения и медиафайлы начали грузиться как в мобильной, так и в компьютерной версии. Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч.
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технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
Telegram восстановил работу

Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя, сервис работает корректно

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram восстановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости.
Сервис работает корректно, сообщения и медиафайлы начали грузиться как в мобильной, так и в компьютерной версии.
© DowndetectorСбой в работе Telegram
Сбой в работе Telegram - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Downdetector
Сбой в работе Telegram
Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч.
 
ТехнологииРоссияTelegram
 
 
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