https://ria.ru/20241003/telegram-1976185513.html

Telegram восстановил работу

Telegram восстановил работу - РИА Новости, 03.10.2024

Telegram восстановил работу

Мессенджер Telegram восстановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:28

2024-10-03T15:28

2024-10-03T15:28

технологии

россия

telegram

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram восстановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости. Сервис работает корректно, сообщения и медиафайлы начали грузиться как в мобильной, так и в компьютерной версии. Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч.

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, telegram