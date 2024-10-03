https://ria.ru/20241003/telegram-1976185513.html
Telegram восстановил работу
Telegram восстановил работу - РИА Новости, 03.10.2024
Telegram восстановил работу
Мессенджер Telegram восстановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:28
2024-10-03T15:28
2024-10-03T15:28
технологии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram восстановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости. Сервис работает корректно, сообщения и медиафайлы начали грузиться как в мобильной, так и в компьютерной версии. Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
Telegram восстановил работу
Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя, сервис работает корректно