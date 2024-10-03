https://ria.ru/20241003/telegram-1976151423.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 03.10.2024

В работе Telegram произошел сбой

Ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:06

2024-10-03T14:06

2024-10-03T14:27

технологии

telegram

общество

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений, передает корреспондент РИА Новости.Так, большинство пользователей столкнулись с тем, что у них долго грузятся сообщения, а также медиафайлы. Некоторые не могут совершать звонки. Проблемы наблюдаются как с мобильной версии приложения, так и в десктопной, а также в веб-версии в браузере.Ряд пользователей сообщают, что мессенджер медленно работает уже на протяжении нескольких дней. При этом сервисы для отслеживания сбоев не показывают большое число жалоб на работу Telegram.

https://ria.ru/20240924/hinshtejn-1974465073.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, telegram, общество, россия