https://ria.ru/20241003/tegeran-1976078918.html

Аэропорт Мехрабад в Тегеране возобновил работу

Аэропорт Мехрабад в Тегеране возобновил работу - РИА Новости, 03.10.2024

Аэропорт Мехрабад в Тегеране возобновил работу

Международный аэропорт Мехрабад в столице Ирана возобновил работу после снятия ограничения на авиарейсы, наложенного в связи с эскалацией напряженности на... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:17

2024-10-03T08:17

2024-10-03T08:18

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израиль

иран

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ТЕГЕРАН, 3 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Мехрабад в столице Ирана возобновил работу после снятия ограничения на авиарейсы, наложенного в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, связанной с ракетным ударом Ирана по территории Израиля, передает агентство ILNA. Днем ранее официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу сообщил, что авиарейсы по всему Ирану отменены до утра четверга в связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока. "Международный аэропорт Мехрабад вновь начал выполнять авиарейсы после снятия ограничения на них", - говорится в сообщении агентства. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975962459.html

https://ria.ru/20241002/kadry-1975930250.html

израиль

иран

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, ближний восток, мария захарова, джо байден