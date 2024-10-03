Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Мехрабад в Тегеране возобновил работу - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 03.10.2024 (обновлено: 08:18 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/tegeran-1976078918.html
Аэропорт Мехрабад в Тегеране возобновил работу
Аэропорт Мехрабад в Тегеране возобновил работу - РИА Новости, 03.10.2024
Аэропорт Мехрабад в Тегеране возобновил работу
Международный аэропорт Мехрабад в столице Ирана возобновил работу после снятия ограничения на авиарейсы, наложенного в связи с эскалацией напряженности на... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:17
2024-10-03T08:18
в мире
израиль
иран
ближний восток
мария захарова
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg
ТЕГЕРАН, 3 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Мехрабад в столице Ирана возобновил работу после снятия ограничения на авиарейсы, наложенного в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, связанной с ракетным ударом Ирана по территории Израиля, передает агентство ILNA. Днем ранее официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу сообщил, что авиарейсы по всему Ирану отменены до утра четверга в связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока. "Международный аэропорт Мехрабад вновь начал выполнять авиарейсы после снятия ограничения на них", - говорится в сообщении агентства. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975962459.html
https://ria.ru/20241002/kadry-1975930250.html
израиль
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6edfb540fb59705b041cf23f4c649ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, ближний восток, мария захарова, джо байден
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Мария Захарова, Джо Байден
Аэропорт Мехрабад в Тегеране возобновил работу

Аэропорт Мехрабад в Тегеране возобновил работу после снятия ограничения на рейсы

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 3 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Мехрабад в столице Ирана возобновил работу после снятия ограничения на авиарейсы, наложенного в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, связанной с ракетным ударом Ирана по территории Израиля, передает агентство ILNA.
Днем ранее официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу сообщил, что авиарейсы по всему Ирану отменены до утра четверга в связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока.
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран из-за закрытия аэропорта
2 октября, 15:06
"Международный аэропорт Мехрабад вновь начал выполнять авиарейсы после снятия ограничения на них", - говорится в сообщении агентства.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета
2 октября, 13:04
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокМария ЗахароваДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала