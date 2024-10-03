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Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре - РИА Новости, 03.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:07 03.10.2024 (обновлено: 23:10 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/teatr-1976272156.html
Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре
Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре - РИА Новости, 03.10.2024
Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре
Директор Московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер находится дома с бронхитом, пневмония не подтвердилась, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:07
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Директор Московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер находится дома с бронхитом, пневмония не подтвердилась, сообщили РИА Новости в театре. Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Варшавер якобы экстренно госпитализирован с пневмонией. "Марк Борисович дома. Пневмония не подтвердилась. Бронхит, как у тысяч людей сейчас", - сказала собеседница агентства.
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Марк Варшавер, Россия, Происшествия, Культура, Культура, Новости культуры, Ленком
Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре

Директор театра "Ленком Марка Захарова" Варшавер находится дома с бронхитом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДиректор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер на сборе труппы в Москве
Директор Московского театра Ленком Марк Варшавер на сборе труппы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер на сборе труппы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Директор Московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер находится дома с бронхитом, пневмония не подтвердилась, сообщили РИА Новости в театре.
Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Варшавер якобы экстренно госпитализирован с пневмонией.
"Марк Борисович дома. Пневмония не подтвердилась. Бронхит, как у тысяч людей сейчас", - сказала собеседница агентства.
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