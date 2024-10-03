https://ria.ru/20241003/teatr-1976272156.html

Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре

Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре - РИА Новости, 03.10.2024

Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре

Директор Московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер находится дома с бронхитом, пневмония не подтвердилась, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:07

2024-10-03T23:07

2024-10-03T23:10

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Директор Московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер находится дома с бронхитом, пневмония не подтвердилась, сообщили РИА Новости в театре. Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Варшавер якобы экстренно госпитализирован с пневмонией. "Марк Борисович дома. Пневмония не подтвердилась. Бронхит, как у тысяч людей сейчас", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20241003/teatr-1976192576.html

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марк варшавер, россия, происшествия, культура, новости культуры, ленком