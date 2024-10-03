https://ria.ru/20241003/teatr-1976272156.html
Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре
Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре - РИА Новости, 03.10.2024
Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре
Директор Московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер находится дома с бронхитом, пневмония не подтвердилась, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:07
2024-10-03T23:07
2024-10-03T23:10
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Директор Московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер находится дома с бронхитом, пневмония не подтвердилась, сообщили РИА Новости в театре. Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Варшавер якобы экстренно госпитализирован с пневмонией. "Марк Борисович дома. Пневмония не подтвердилась. Бронхит, как у тысяч людей сейчас", - сказала собеседница агентства.
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марк варшавер, россия, происшествия, культура, новости культуры, ленком
Марк Варшавер, Россия, Происшествия, Культура, Культура, Новости культуры, Ленком
Директор "Ленкома" находится дома с бронхитом, сообщили в театре
Директор театра "Ленком Марка Захарова" Варшавер находится дома с бронхитом