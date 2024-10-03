https://ria.ru/20241003/teatr-1976192576.html

Большой театр начал продавать именные билеты для предотвращения спекуляции

Большой театр начал продавать именные билеты для предотвращения спекуляции - РИА Новости, 03.10.2024

Большой театр начал продавать именные билеты для предотвращения спекуляции

Большой театр сообщил в Telegram-канале, что начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, в целях предотвращения... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:49

2024-10-03T15:49

2024-10-03T16:33

культура

москва

большой театр

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Большой театр сообщил в Telegram-канале, что начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, в целях предотвращения спекуляций."В целях предотвращения спекуляции билетами, руководствуясь заботой о вас, Большой театр вносит вынужденные и необходимые изменения в правила продажи билетов. С 1 октября 2024 года в Большом театре осуществляется продажа исключительно именных билетов, приобрести которые можно, предъявив документ, удостоверяющий личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет", - говорится в сообщении ГАБТа.При покупке билета на официальном сайте Большого театра bolshoi.ru зритель самостоятельно указывает свои персональные данные, добавили в публикации.Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль."Просим с пониманием отнестись к нововведениям. Приобретайте билеты исключительно в кассах или на сайте Большого театра. Приобретая билеты в других местах и у других организаций или лиц, вы рискуете купить подделку. Фальшивый билет не обеспечивает посещение театра. Театр не несет ответственность за подлинность билета в случае приобретения его с рук и/или в местах, отличных от официальных точек распространения (кассы Большого театра и сайт bolshoi.ru)", - добавили в ГАБТе.

https://ria.ru/20241002/gastroli-1975973828.html

https://ria.ru/20241001/teatr-1975770506.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, большой театр