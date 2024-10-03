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Большой театр начал продавать именные билеты для предотвращения спекуляции - РИА Новости, 03.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:49 03.10.2024 (обновлено: 16:33 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/teatr-1976192576.html
Большой театр начал продавать именные билеты для предотвращения спекуляции
Большой театр начал продавать именные билеты для предотвращения спекуляции - РИА Новости, 03.10.2024
Большой театр начал продавать именные билеты для предотвращения спекуляции
Большой театр сообщил в Telegram-канале, что начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, в целях предотвращения... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:49
2024-10-03T16:33
культура
москва
большой театр
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Большой театр сообщил в Telegram-канале, что начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, в целях предотвращения спекуляций."В целях предотвращения спекуляции билетами, руководствуясь заботой о вас, Большой театр вносит вынужденные и необходимые изменения в правила продажи билетов. С 1 октября 2024 года в Большом театре осуществляется продажа исключительно именных билетов, приобрести которые можно, предъявив документ, удостоверяющий личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет", - говорится в сообщении ГАБТа.При покупке билета на официальном сайте Большого театра bolshoi.ru зритель самостоятельно указывает свои персональные данные, добавили в публикации.Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль."Просим с пониманием отнестись к нововведениям. Приобретайте билеты исключительно в кассах или на сайте Большого театра. Приобретая билеты в других местах и у других организаций или лиц, вы рискуете купить подделку. Фальшивый билет не обеспечивает посещение театра. Театр не несет ответственность за подлинность билета в случае приобретения его с рук и/или в местах, отличных от официальных точек распространения (кассы Большого театра и сайт bolshoi.ru)", - добавили в ГАБТе.
https://ria.ru/20241002/gastroli-1975973828.html
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москва, большой театр
Культура, Москва, Большой театр
Большой театр начал продавать именные билеты для предотвращения спекуляции

Большой театр начал продавать только именные билеты для борьбы со спекулянтами

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на зрительный зал Большого театра
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на зрительный зал Большого театра. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Большой театр сообщил в Telegram-канале, что начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, в целях предотвращения спекуляций.
"В целях предотвращения спекуляции билетами, руководствуясь заботой о вас, Большой театр вносит вынужденные и необходимые изменения в правила продажи билетов. С 1 октября 2024 года в Большом театре осуществляется продажа исключительно именных билетов, приобрести которые можно, предъявив документ, удостоверяющий личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет", - говорится в сообщении ГАБТа.
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При покупке билета на официальном сайте Большого театра bolshoi.ru зритель самостоятельно указывает свои персональные данные, добавили в публикации.
Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль.
"Просим с пониманием отнестись к нововведениям. Приобретайте билеты исключительно в кассах или на сайте Большого театра. Приобретая билеты в других местах и у других организаций или лиц, вы рискуете купить подделку. Фальшивый билет не обеспечивает посещение театра. Театр не несет ответственность за подлинность билета в случае приобретения его с рук и/или в местах, отличных от официальных точек распространения (кассы Большого театра и сайт bolshoi.ru)", - добавили в ГАБТе.
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