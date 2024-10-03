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Ремонт крыши в хабаровском театре, где вспыхнул пожар, начался в сентябре - РИА Новости, 03.10.2024
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06:04 03.10.2024 (обновлено: 09:35 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/teatr-1976072767.html
Ремонт крыши в хабаровском театре, где вспыхнул пожар, начался в сентябре
Ремонт крыши в хабаровском театре, где вспыхнул пожар, начался в сентябре - РИА Новости, 03.10.2024
Ремонт крыши в хабаровском театре, где вспыхнул пожар, начался в сентябре
Ремонт крыши в хабаровском театре музыкальной комедии, где случился пожар, начался в сентябре, сообщает минкультуры региона. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T06:04
2024-10-03T09:35
дмитрий демешин
хабаровский край
хабаровск
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Ремонт крыши в хабаровском театре музыкальной комедии, где случился пожар, начался в сентябре, сообщает минкультуры региона. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Как сообщала РИА Новости представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова, на место ЧП выехали подразделения по повышенному рангу опасности. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании взорвались четыре баллона с газом. Позднее пожар был локализован. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО начата проверка по уголовной статье о нарушении требований пожарной безопасности. Также проверку организовала прокуратура Центрального района Хабаровска. "Капитальный ремонт крыши начался 3 сентября в Хабаровском музыкальном театре. Проектом были предусмотрены демонтажные работы кровельных конструкций, устройство нового покрытия, водосточных и парапетных воронок", - сообщили в минкультуры. В ведомстве отметили, что на капремонт крыши по поручению тогда еще врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина было выделено 36,4 миллиона рублей. Работы планировалось завершить в конце 2024 года. Новый театральный сезон также стартовал в начале сентября. Как заявил губернатор региона, находясь на месте пожара, он лично будет просить правоохранительные органы дать правовую оценку происшествию. Кроме того, глава края сообщил, что объект будет восстанавливаться. Предварительно пожарные назвали причину возгорания - ремонтные работы. Хабаровский краевой академический музыкальный театр – крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основан в 1926 году. Считается первым профессиональным театром оперетты в СССР. В октябре 2021 года театр отметил свое 95-летие, по случаю знаковой юбилейной даты коллективу была присуждена высокая государственная награда – почетное звание "академический". Ежегодно на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра проходило более 250 спектаклей, концертов, других зрелищных мероприятий. Репертуар театра насчитывает более 40 постановок и включает в себя все музыкальные жанры: балет, оперу, музыкальные комедии, мюзиклы, оперетту, хореографические и музыкально-драматические спектакли.
https://ria.ru/20241003/pozhar-1976072533.html
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хабаровский край
хабаровск
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дмитрий демешин, хабаровский край, хабаровск, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дмитрий Демешин, Хабаровский край, Хабаровск, Дальний Восток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ремонт крыши в хабаровском театре, где вспыхнул пожар, начался в сентябре

Минкульт Хабаровского края: ремонт крыши в загоревшемся театре начали в сентябре

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюТушение пожара в театре музкомедии Хабаровска
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Ремонт крыши в хабаровском театре музыкальной комедии, где случился пожар, начался в сентябре, сообщает минкультуры региона.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Как сообщала РИА Новости представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова, на место ЧП выехали подразделения по повышенному рангу опасности. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, в здании взорвались четыре баллона с газом. Позднее пожар был локализован. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО начата проверка по уголовной статье о нарушении требований пожарной безопасности. Также проверку организовала прокуратура Центрального района Хабаровска.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске локализовали
Вчера, 05:58
"Капитальный ремонт крыши начался 3 сентября в Хабаровском музыкальном театре. Проектом были предусмотрены демонтажные работы кровельных конструкций, устройство нового покрытия, водосточных и парапетных воронок", - сообщили в минкультуры.
В ведомстве отметили, что на капремонт крыши по поручению тогда еще врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина было выделено 36,4 миллиона рублей. Работы планировалось завершить в конце 2024 года.
Новый театральный сезон также стартовал в начале сентября.
Как заявил губернатор региона, находясь на месте пожара, он лично будет просить правоохранительные органы дать правовую оценку происшествию. Кроме того, глава края сообщил, что объект будет восстанавливаться. Предварительно пожарные назвали причину возгорания - ремонтные работы.
Хабаровский краевой академический музыкальный театр – крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основан в 1926 году. Считается первым профессиональным театром оперетты в СССР. В октябре 2021 года театр отметил свое 95-летие, по случаю знаковой юбилейной даты коллективу была присуждена высокая государственная награда – почетное звание "академический". Ежегодно на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра проходило более 250 спектаклей, концертов, других зрелищных мероприятий. Репертуар театра насчитывает более 40 постановок и включает в себя все музыкальные жанры: балет, оперу, музыкальные комедии, мюзиклы, оперетту, хореографические и музыкально-драматические спектакли.
Эвакуация людей из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях
2 октября, 16:31
 
Дмитрий ДемешинХабаровский крайХабаровскДальний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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