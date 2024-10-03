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Кадры с захваченным на Украине танком Leopard вызвали испуг в США - РИА Новости, 03.10.2024
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12:18 03.10.2024 (обновлено: 16:57 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html
Кадры с захваченным на Украине танком Leopard вызвали испуг в США
Кадры с захваченным на Украине танком Leopard вызвали испуг в США - РИА Новости, 03.10.2024
Кадры с захваченным на Украине танком Leopard вызвали испуг в США
Переданный "Уралвагонзаводу" танк Leopard с Украины может иметь чувствительные технологии, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:18
2024-10-03T16:57
технологии
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Переданный "Уралвагонзаводу" танк Leopard с Украины может иметь чувствительные технологии, пишет Military Watch Magazine.&quot;Кадры подтверждают, что по крайней мере один из боевых танков Leopard 2A6 немецкого производства, захваченных у украинских войск, был отправлен на основное российское танкостроительное предприятие &quot;Уралвагонзавод&quot; для изучения. &lt;…&gt; В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также ранее захватывали, отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты именно из резервов бундесвера, а это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии&quot;, — говорится в материале.Журналисты также указали, что неудачное применение немецких танков на Украине может негативно сказаться на экспортном потенциале бронетехники.Немецкая газета Frankfurter Rundschau писала, что российская армия уничтожила огромное количество западной техники, переданной Украине, включая немецкие танки Leopard 2 и БМП Marder. Согласно информации, которую приводит издание, за весь период СВО Украина потеряла минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией, отмечает газета.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241003/gosdep-1976098840.html
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технологии, украина, германия, москва, сергей лавров, нато, уралвагонзавод, сша, в мире, политика
Технологии, Украина, Германия, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Уралвагонзавод, США, В мире, Политика
Кадры с захваченным на Украине танком Leopard вызвали испуг в США

MWM: переданный "Уралвагонзаводу" Leopard может иметь чувствительные технологии

© РИА Новости / Уралвагонзавод | Перейти в медиабанкНемецкий танк Leopard, подбитый российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции, на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле
Немецкий танк Leopard, подбитый российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции, на территории Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Уралвагонзавод
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Немецкий танк Leopard, подбитый российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции, на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Переданный "Уралвагонзаводу" танк Leopard с Украины может иметь чувствительные технологии, пишет Military Watch Magazine.
«

"Кадры подтверждают, что по крайней мере один из боевых танков Leopard 2A6 немецкого производства, захваченных у украинских войск, был отправлен на основное российское танкостроительное предприятие "Уралвагонзавод" для изучения. <…> В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также ранее захватывали, отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты именно из резервов бундесвера, а это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии", — говорится в материале.

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Журналисты также указали, что неудачное применение немецких танков на Украине может негативно сказаться на экспортном потенциале бронетехники.
Немецкая газета Frankfurter Rundschau писала, что российская армия уничтожила огромное количество западной техники, переданной Украине, включая немецкие танки Leopard 2 и БМП Marder. Согласно информации, которую приводит издание, за весь период СВО Украина потеряла минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией, отмечает газета.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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