https://ria.ru/20241003/sud-1976253114.html
Верховный суд признал законным приговор супругам по делу о госизмене
Верховный суд признал законным приговор супругам по делу о госизмене - РИА Новости, 03.10.2024
Верховный суд признал законным приговор супругам по делу о госизмене
Верховный суд РФ признал законным приговор супругам из Курской области Роману и Татьяне Сидоркиным по уголовному делу о госизмене в виде работы на Главное... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:30
2024-10-03T19:30
2024-10-03T19:30
специальная военная операция на украине
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курская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор супругам из Курской области Роману и Татьяне Сидоркиным по уголовному делу о госизмене в виде работы на Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Сидоркину Роману и Сидоркиной Татьяне оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства. Курский областной суд летом 2023 года приговорил мужчину к 17 годам колонии, а его супругу – к 13 годам, сообщалось в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. Сидоркина признали виновным в госизмене и незаконном обороте оружия, Сидоркину – в той же государственной измене вкупе с подготовкой к диверсии. Как сообщали в пресс-службе ФСБ РФ, бывшие работники организации оборонно-промышленного комплекса, будучи агентами ГУР МОУ, были заподозрены в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры - железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине. В результате проведенных мероприятий у супругов были изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более четырех килограмм, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США, уточняли в ФСБ.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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происшествия, россия, курская область, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Белгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Воздушно-космические силы России
Верховный суд признал законным приговор супругам по делу о госизмене
ВС признал законным приговор супругам из Курской области по делу о госизмене