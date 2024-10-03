Рейтинг@Mail.ru
Жителю Пензенской области вынесли приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/sud-1976245194.html
Жителю Пензенской области вынесли приговор по делу о госизмене
Жителю Пензенской области вынесли приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 03.10.2024
Жителю Пензенской области вынесли приговор по делу о госизмене
Житель Пензенской области осужден на 15 лет по делу о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений о двух... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:44
2024-10-03T18:44
происшествия
россия
пензенская область
украина
служба безопасности украины
telegram
пенза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Житель Пензенской области осужден на 15 лет по делу о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений о двух участниках специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона. Ранее УФСБ по региону сообщило, что житель области 1984 года рождения стал фигурантом дела о госизмене после того, как в январе 2023 года через Telegram неоднократно собирал и передавал за вознаграждение сотрудникам СБУ персональные данные военнослужащих, которые участвуют в СВО, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены. "Пензенский областной суд 3 октября вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя региона Максима Зотова. Он признан виновным по части 3 статьи 30 - статьи 275.1 УК РФ "Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством" и статье 275 УК РФ "Государственная измена"... Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Суд установил, что в начале июля 2022 года фигурант попытался вступить в контакт с представителями иностранного государства с намерением сотрудничать против интересов безопасности РФ, а затем с октября 2022 года по январь 2023 года вел конфиденциальную электронную переписку с лицами, выступавшими от имени иностранного государства. Кроме того, в январе 2023 года установил контакт с представителем СБУ и по его заданию за обещанное вознаграждение собрал и отправил персональные данные двух российских военнослужащих, выполнявших задачи в зоне СВО.Пензенский областной суд на своей странице в соцсети "ВКонтакте" уточняет, что в Пензе впервые вынесен приговор виновному в госизмене.По данным суда, 40-летний житель закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный в июле 2022 года написал и передал через знакомого в посольство иностранного государства письмо с предложением своих услуг по содействию в деятельности против России, а затем уже вел переписку на эту тему по электронной почте. "В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал", - говорится в сообщении.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
россия
пензенская область
украина
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пензенская область, украина, служба безопасности украины, telegram, пенза
Происшествия, Россия, Пензенская область, Украина, Служба безопасности Украины, Telegram, Пенза
Жителю Пензенской области вынесли приговор по делу о госизмене

Пензенца осудили на 15 лет за передачу СБУ данных двух участников спецоперации

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Житель Пензенской области осужден на 15 лет по делу о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений о двух участниках специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
Ранее УФСБ по региону сообщило, что житель области 1984 года рождения стал фигурантом дела о госизмене после того, как в январе 2023 года через Telegram неоднократно собирал и передавал за вознаграждение сотрудникам СБУ персональные данные военнослужащих, которые участвуют в СВО, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены
13 сентября 2023, 12:01
"Пензенский областной суд 3 октября вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя региона Максима Зотова. Он признан виновным по части 3 статьи 30 - статьи 275.1 УК РФ "Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством" и статье 275 УК РФ "Государственная измена"... Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в начале июля 2022 года фигурант попытался вступить в контакт с представителями иностранного государства с намерением сотрудничать против интересов безопасности РФ, а затем с октября 2022 года по январь 2023 года вел конфиденциальную электронную переписку с лицами, выступавшими от имени иностранного государства. Кроме того, в январе 2023 года установил контакт с представителем СБУ и по его заданию за обещанное вознаграждение собрал и отправил персональные данные двух российских военнослужащих, выполнявших задачи в зоне СВО.
Пензенский областной суд на своей странице в соцсети "ВКонтакте" уточняет, что в Пензе впервые вынесен приговор виновному в госизмене.
По данным суда, 40-летний житель закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный в июле 2022 года написал и передал через знакомого в посольство иностранного государства письмо с предложением своих услуг по содействию в деятельности против России, а затем уже вел переписку на эту тему по электронной почте. "В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал", - говорится в сообщении.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены
1 июля, 11:39
 
ПроисшествияРоссияПензенская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныTelegramПенза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала