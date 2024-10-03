https://ria.ru/20241003/sud-1976245194.html

Жителю Пензенской области вынесли приговор по делу о госизмене

Жителю Пензенской области вынесли приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 03.10.2024

Жителю Пензенской области вынесли приговор по делу о госизмене

Житель Пензенской области осужден на 15 лет по делу о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений о двух... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:44

2024-10-03T18:44

2024-10-03T18:44

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САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Житель Пензенской области осужден на 15 лет по делу о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений о двух участниках специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона. Ранее УФСБ по региону сообщило, что житель области 1984 года рождения стал фигурантом дела о госизмене после того, как в январе 2023 года через Telegram неоднократно собирал и передавал за вознаграждение сотрудникам СБУ персональные данные военнослужащих, которые участвуют в СВО, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены. "Пензенский областной суд 3 октября вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя региона Максима Зотова. Он признан виновным по части 3 статьи 30 - статьи 275.1 УК РФ "Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством" и статье 275 УК РФ "Государственная измена"... Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Суд установил, что в начале июля 2022 года фигурант попытался вступить в контакт с представителями иностранного государства с намерением сотрудничать против интересов безопасности РФ, а затем с октября 2022 года по январь 2023 года вел конфиденциальную электронную переписку с лицами, выступавшими от имени иностранного государства. Кроме того, в январе 2023 года установил контакт с представителем СБУ и по его заданию за обещанное вознаграждение собрал и отправил персональные данные двух российских военнослужащих, выполнявших задачи в зоне СВО.Пензенский областной суд на своей странице в соцсети "ВКонтакте" уточняет, что в Пензе впервые вынесен приговор виновному в госизмене.По данным суда, 40-летний житель закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный в июле 2022 года написал и передал через знакомого в посольство иностранного государства письмо с предложением своих услуг по содействию в деятельности против России, а затем уже вел переписку на эту тему по электронной почте. "В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал", - говорится в сообщении.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

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происшествия, россия, пензенская область, украина, служба безопасности украины, telegram, пенза