Экипажи Су-35С выполнили патрулирование в курском приграничье
Су-35С выполнили патрулирование и прикрытие самолетов ВКС в курском приграничье
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома
Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Истребители Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие самолетов фронтовой и бомбардировочной авиации ВКС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Летчики многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации", - говорится в сообщении.
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Осуществлялось также прикрытие вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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