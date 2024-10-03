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Экипажи Су-35С выполнили патрулирование в курском приграничье - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/su-35s-1976070736.html
Экипажи Су-35С выполнили патрулирование в курском приграничье
Экипажи Су-35С выполнили патрулирование в курском приграничье - РИА Новости, 03.10.2024
Экипажи Су-35С выполнили патрулирование в курском приграничье
Истребители Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие самолетов фронтовой и бомбардировочной авиации ВКС РФ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:08
2024-10-03T05:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Истребители Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие самолетов фронтовой и бомбардировочной авиации ВКС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Летчики многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации", - говорится в сообщении. Осуществлялось также прикрытие вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240915/istrebiteli-1972775406.html
https://ria.ru/20240412/su-35s-1939499010.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-35С
Экипажи Су-35С выполнили патрулирование в курском приграничье

Су-35С выполнили патрулирование и прикрытие самолетов ВКС в курском приграничье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома
Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Истребители Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие самолетов фронтовой и бомбардировочной авиации ВКС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Летчики многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации", - говорится в сообщении.
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Осуществлялось также прикрытие вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-35С
 
 
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