Минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков превышает 21 процентов
Минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков в РФ начала превышать 21%
Строительство жилья. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков РФ начала превышать 21%, выяснило РИА Новости.
Сбербанк со 2 октября повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%.
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ВТБ с 25 сентября повысил базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентного пункта, теперь рыночные кредиты на покупку квартир с учетом дисконтов доступны от 22% годовых.
В пресс-службе РНКБ отметили, что сейчас минимальная рыночная ставка в банке составляет 21,35% (для зарплатных клиентов РНКБ). Ставка для внешнего клиента - 21,65%, для клиента без подтверждения дохода - 22,15%.
"Минимальные ставки, действующие с августа 2024 года, в "МТС банке" по ипотечным кредитам на покупку жилья на первичном и вторичном рынке составляют 21,6% годовых", - ответили в пресс-службе "МТС банка".
Зампред правления банка "Дом. РФ" Алексей Косяков сообщил, что банк с 9 октября улучшает условия рыночной ипотеки для действующих и будущих зарплатных клиентов - процентная ставка будет снижена на 0,2 процентных пункта. С учетом скидки минимальная процентная ставка на рыночную ипотеку на первичном рынке составит 21%, на вторичном - 21,3%, на индивидуальное строительство жилого дома - 21,1%.
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"В настоящее время минимальная процентная ставка по рыночной программе на покупку первичной недвижимости - 19,25%, на покупку вторичной - 20,25%. В ближайшее время банк не планирует повышать ставки, но мы следим за ситуацией на рынке и исходя из конкурентных условий, макроэкономических изменений и основных индикаторов рынка, условия могут быть скорректированы", - заявили в пресс-службе Абсолют-банка.
В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что минимальная ставка - 18,3% годовых. Последнее повышение ставок было 20 августа 2024 года. "Банк в настоящее время внимательно следит за другими участниками рынка, пересматривающими процентные ставки, после чего будет проведен анализ и принято решение о целесообразности пересмотра ставок", - уточнили в сообщении.
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