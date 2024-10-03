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США считают, что Киев может самостоятельно защищаться от российских ударов - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:58 03.10.2024 (обновлено: 00:31 04.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ssha-1976276174.html
США считают, что Киев может самостоятельно защищаться от российских ударов
США считают, что Киев может самостоятельно защищаться от российских ударов - РИА Новости, 04.10.2024
США считают, что Киев может самостоятельно защищаться от российских ударов
США считают, что Киев самостоятельно может защищаться от российских ударов, а участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы вовлечение в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-03T23:58
2024-10-04T00:31
специальная военная операция на украине
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США считают, что Киев самостоятельно может защищаться от российских ударов, а участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы вовлечение в конфликт, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. &quot;Это стало бы вовлечением нас в конфликт другим способом. По нашему мнению, Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов&quot;, — сказала она в ходе брифинга.Таким образом чиновница ответила на вопрос о том, планируют ли США сбивать российские ракеты над Украиной с территории Румынии или Польши. Помимо этого, Сингх подчеркнула, что Вашингтон "продолжит и далее оказывать Киеву необходимую поддержку", однако речи об отправке американских войск на украинскую территорию не может быть."Президент взял на себя обязательство, что США не будут вводить войска на Украину. Тем не менее, мы поддерживаем ее в ее усилиях по возвращению своей суверенной территории", — заявила чиновница.Ранее в четверг Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО возникают сложности.Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
США считают, что Киев может самостоятельно защищаться от российских ударов

Пентагон: уничтожение ракет над Украиной означало бы вовлечение Киева в конфликт

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США считают, что Киев самостоятельно может защищаться от российских ударов, а участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы вовлечение в конфликт, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«

"Это стало бы вовлечением нас в конфликт другим способом. По нашему мнению, Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов", — сказала она в ходе брифинга.

Таким образом чиновница ответила на вопрос о том, планируют ли США сбивать российские ракеты над Украиной с территории Румынии или Польши. Помимо этого, Сингх подчеркнула, что Вашингтон "продолжит и далее оказывать Киеву необходимую поддержку", однако речи об отправке американских войск на украинскую территорию не может быть.
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"Президент взял на себя обязательство, что США не будут вводить войска на Украину. Тем не менее, мы поддерживаем ее в ее усилиях по возвращению своей суверенной территории", — заявила чиновница.
Ранее в четверг Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО возникают сложности.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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