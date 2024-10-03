Минюст США опубликовал ордер на изъятие 41 домена "российской разведки"
Минюст США опубликовал ордер на изъятие 41 домена, якобы использованного Россией
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Министерство юстиции США в четверг опубликовало ордер на изъятие 41-интернет-домена, которые якобы использовались "российской разведкой и ее пособниками" для проведения враждебных операций в киберпространстве, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства.
"Сегодняшнее изъятие 41 домена демонстрирует то, как министерство юстиции реализует свою стратегию в киберпространстве, задействуя все возможные средства для предотвращения и пресечения вредоносных атак, спонсируемых государством", - прокомментировала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, чьи слова также приводятся в заявлении.
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В минюсте США обвинили российские разведывательные структуры в использовании данных доменов для кражи конфиденциальных данных американских граждан обманным путем.
"При поддержке наших партнеров из частного сектора мы будем неустанно разоблачать российских киберпреступников и лишать их инструментов для проведения незаконной деятельности", - подчеркнула Монако.
Как отметил в свою очередь помощник генпрокурора США по вопросам нацбезопасности Мэтью Олсен, Вашингтон стремится не допустят "посягательств РФ" на аккаунты частных лиц, компаний и правительств по всему миру. Каких-либо доказательств в поддержку своих утверждений он не привел. При этом Олсен указал, что власти США активно сотрудничают с такими гигантами в сфере разработки ПО, как Microsoft, чтобы отразить "угрозы, исходящие от России и других государств".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
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