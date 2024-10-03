https://ria.ru/20241003/ssha-1976266882.html

Минюст США опубликовал ордер на изъятие 41 домена "российской разведки"

Минюст США опубликовал ордер на изъятие 41 домена "российской разведки" - РИА Новости, 03.10.2024

Минюст США опубликовал ордер на изъятие 41 домена "российской разведки"

Министерство юстиции США в четверг опубликовало ордер на изъятие 41-интернет-домена, которые якобы использовались "российской разведкой и ее пособниками" для... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T22:00

2024-10-03T22:00

2024-10-03T22:00

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Министерство юстиции США в четверг опубликовало ордер на изъятие 41-интернет-домена, которые якобы использовались "российской разведкой и ее пособниками" для проведения враждебных операций в киберпространстве, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. "Сегодняшнее изъятие 41 домена демонстрирует то, как министерство юстиции реализует свою стратегию в киберпространстве, задействуя все возможные средства для предотвращения и пресечения вредоносных атак, спонсируемых государством", - прокомментировала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, чьи слова также приводятся в заявлении. В минюсте США обвинили российские разведывательные структуры в использовании данных доменов для кражи конфиденциальных данных американских граждан обманным путем. "При поддержке наших партнеров из частного сектора мы будем неустанно разоблачать российских киберпреступников и лишать их инструментов для проведения незаконной деятельности", - подчеркнула Монако. Как отметил в свою очередь помощник генпрокурора США по вопросам нацбезопасности Мэтью Олсен, Вашингтон стремится не допустят "посягательств РФ" на аккаунты частных лиц, компаний и правительств по всему миру. Каких-либо доказательств в поддержку своих утверждений он не привел. При этом Олсен указал, что власти США активно сотрудничают с такими гигантами в сфере разработки ПО, как Microsoft, чтобы отразить "угрозы, исходящие от России и других государств". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.

https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975773205.html

https://ria.ru/20240925/hakery-1974712612.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), лиза монако, дмитрий песков, microsoft corporation