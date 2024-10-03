Рейтинг@Mail.ru
США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ssha-1976250852.html
США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ
США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ
Вашингтон незадолго до ответного удара Ирана по Израилю 1 октября просил Тегеран не атаковать американские базы, утверждает иракский информационный портал... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:10
2024-10-03T19:10
в мире
израиль
иран
сша
мария захарова
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976001296_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_759a32d6f1400af3526aabe526da36ce.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вашингтон незадолго до ответного удара Ирана по Израилю 1 октября просил Тегеран не атаковать американские базы, утверждает иракский информационный портал Baghdadtoday. "США направили Тегерану через Ирак три срочных сообщения за 30 минут, когда шла подготовка к иранскому удару - ракеты запускались с 5-6 баз по целям в глубине территории Израиля. В сообщениях было несколько пунктов, основной смысл которых - "не наносите удары по нашим военным базам", - утверждает источник портала. "Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий", - подчеркнул источник. Он отметил, что США внимательно следят за развитием ракетного потенциала Ирана и выражают особые опасения в связи с гиперзвуковыми ракетами, так как возможности системы ЗРК Patriot ограниченны. В ночь на 1 октября военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами, которые были перехвачены силами ПВО. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241003/izrail-1976103269.html
https://ria.ru/20241003/ssha-1976102820.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976001296_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6833c7fe87de6621ca251b22506f9c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Мария Захарова, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ

Baghdadtoday: Вашингтон просил Иран не атаковать американские базы

© AP Photo / Nasser NasserЧасть ракеты, запущенной во время удара Ирана по Израилю, в городе Иерихон на Западном Берегу
Часть ракеты, запущенной во время удара Ирана по Израилю, в городе Иерихон на Западном Берегу - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
Часть ракеты, запущенной во время удара Ирана по Израилю, в городе Иерихон на Западном Берегу
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вашингтон незадолго до ответного удара Ирана по Израилю 1 октября просил Тегеран не атаковать американские базы, утверждает иракский информационный портал Baghdadtoday.
"США направили Тегерану через Ирак три срочных сообщения за 30 минут, когда шла подготовка к иранскому удару - ракеты запускались с 5-6 баз по целям в глубине территории Израиля. В сообщениях было несколько пунктов, основной смысл которых - "не наносите удары по нашим военным базам", - утверждает источник портала.
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по экономике, пишут СМИ
Вчера, 10:57
"Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий", - подчеркнул источник.
Он отметил, что США внимательно следят за развитием ракетного потенциала Ирана и выражают особые опасения в связи с гиперзвуковыми ракетами, так как возможности системы ЗРК Patriot ограниченны.
В ночь на 1 октября военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами, которые были перехвачены силами ПВО.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Последствия иранского удара в Израиле - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле
Вчера, 10:59
 
В миреИзраильИранСШАМария ЗахароваДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала