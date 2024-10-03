https://ria.ru/20241003/ssha-1976250852.html

США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ

США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024

США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ

Вашингтон незадолго до ответного удара Ирана по Израилю 1 октября просил Тегеран не атаковать американские базы, утверждает иракский информационный портал... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:10

2024-10-03T19:10

2024-10-03T19:10

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вашингтон незадолго до ответного удара Ирана по Израилю 1 октября просил Тегеран не атаковать американские базы, утверждает иракский информационный портал Baghdadtoday. "США направили Тегерану через Ирак три срочных сообщения за 30 минут, когда шла подготовка к иранскому удару - ракеты запускались с 5-6 баз по целям в глубине территории Израиля. В сообщениях было несколько пунктов, основной смысл которых - "не наносите удары по нашим военным базам", - утверждает источник портала. "Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий", - подчеркнул источник. Он отметил, что США внимательно следят за развитием ракетного потенциала Ирана и выражают особые опасения в связи с гиперзвуковыми ракетами, так как возможности системы ЗРК Patriot ограниченны. В ночь на 1 октября военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами, которые были перехвачены силами ПВО. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241003/izrail-1976103269.html

https://ria.ru/20241003/ssha-1976102820.html

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в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024