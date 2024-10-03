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США обсудят ответный израильский удар по нефтяным объектам в Иране - РИА Новости, 03.10.2024
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17:29 03.10.2024 (обновлено: 17:32 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ssha-1976224308.html
США обсудят ответный израильский удар по нефтяным объектам в Иране
США обсудят ответный израильский удар по нефтяным объектам в Иране - РИА Новости, 03.10.2024
США обсудят ответный израильский удар по нефтяным объектам в Иране
США обсуждают возможность ответного удара Израиля по нефтяным объектам Ирана, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:29
2024-10-03T17:32
в мире
израиль
сша
иран
джо байден
мария захарова
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. США обсуждают возможность ответного удара Израиля по нефтяным объектам Ирана, заявил американский президент Джо Байден."Мы обсуждаем это. Я думаю, это будет немного..." - заявил Байден на вопрос журналистов о том, поддержит ли Вашингтон удар Израиля по нефтяным объектам Ирана.Президент США не закончил высказывание.На вопрос о том, какие ответные действия со стороны Израиля возможны, Байден заявил, что в четверг, 3 октября, ничего не произойдет.О том, могут ли последовать санкции в отношении в связи с ударом по Израилю Байден заявил: "Я скажу сначала им, а потом вам".Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241003/ssha-1976147460.html
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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Джо Байден, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США обсудят ответный израильский удар по нефтяным объектам в Иране

США обсуждают вопрос ответного израильского удара по нефтяным объектам в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. США обсуждают возможность ответного удара Израиля по нефтяным объектам Ирана, заявил американский президент Джо Байден.
"Мы обсуждаем это. Я думаю, это будет немного..." - заявил Байден на вопрос журналистов о том, поддержит ли Вашингтон удар Израиля по нефтяным объектам Ирана.
Военный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
СМИ: Израиль не сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана без США
Вчера, 14:16
Президент США не закончил высказывание.
На вопрос о том, какие ответные действия со стороны Израиля возможны, Байден заявил, что в четверг, 3 октября, ничего не произойдет.
О том, могут ли последовать санкции в отношении в связи с ударом по Израилю Байден заявил: "Я скажу сначала им, а потом вам".
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Последствия иранского удара в Израиле - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле
Вчера, 10:59
 
В миреИзраильСШАИранДжо БайденМария ЗахароваОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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