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Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.10.2024
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13:38 03.10.2024 (обновлено: 14:11 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ssha-1976143363.html
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.10.2024
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов
Государственный долг США при наступлении нового финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:38
2024-10-03T14:11
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Государственный долг США при наступлении нового финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского Минфина. В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. Так, американская задолженность в понедельник, в последний день старого финансового года, подскочила на 143,3 миллиарда долларов, а 1 октября, в первый день нового года, — еще на 204,3 миллиарда. В результате объем американской задолженности достиг рекордных 35,67 триллиона долларов. Таким образом, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В прошлом году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 315,7 миллиарда долларов за два дня, а в 2022 году — 252,5 миллиарда. Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами — эта статья долга выросла сразу на 243,8 миллиарда долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 103,8 миллиарда долларов. При этом размер рекордного увеличения госдолга в 347,6 миллиарда долларов на пятую часть больше всей суверенной задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных минфинов двух стран.Так, российский госдолг на 1 сентября составлял 26,4 триллиона рублей, или 289,2 миллиарда долларов. С начала года он вырос на 776,5 миллиарда рублей, или на три процента в рублевом выражении, либо на 3,8 миллиарда долларов, или на 1,3% в долларовом. Госдолг — одна из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240918/ssha-1973299084.html
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экономика, сша, россия, камала харрис
Экономика, США, Россия, Камала Харрис
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов

Госдолг США за два дня вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов

© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Государственный долг США при наступлении нового финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского Минфина.
В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. Так, американская задолженность в понедельник, в последний день старого финансового года, подскочила на 143,3 миллиарда долларов, а 1 октября, в первый день нового года, — еще на 204,3 миллиарда. В результате объем американской задолженности достиг рекордных 35,67 триллиона долларов.
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Таким образом, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В прошлом году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 315,7 миллиарда долларов за два дня, а в 2022 году — 252,5 миллиарда.
Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами — эта статья долга выросла сразу на 243,8 миллиарда долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 103,8 миллиарда долларов.
При этом размер рекордного увеличения госдолга в 347,6 миллиарда долларов на пятую часть больше всей суверенной задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных минфинов двух стран.
Так, российский госдолг на 1 сентября составлял 26,4 триллиона рублей, или 289,2 миллиарда долларов. С начала года он вырос на 776,5 миллиарда рублей, или на три процента в рублевом выражении, либо на 3,8 миллиарда долларов, или на 1,3% в долларовом.
Госдолг — одна из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
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