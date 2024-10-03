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Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 191 человека - РИА Новости, 03.10.2024
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09:42 03.10.2024
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Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 191 человека
Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 191 человека - РИА Новости, 03.10.2024
Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 191 человека
Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" увеличилось до 191, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:42
2024-10-03T09:42
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" увеличилось до 191, сообщает телеканал CNN. Ранее телеканал NBC News сообщал о 175 погибших. "Число погибших от "Хелен" в шести штатах возросло по меньшей мере до 191 человека", - говорится в публикации на сайте телеканала. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более миллиона потребителей остаются без электричества.
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в мире, сша, северная каролина, южная каролина
В мире, США, Северная Каролина, Южная Каролина
Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 191 человека

CNN: число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 191 человека

© AP Photo / Jeff RobersonЛиквидация последствий урагана "Хелен" в Северной Каролине
Ликвидация последствий урагана Хелен в Северной Каролине - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Jeff Roberson
Ликвидация последствий урагана "Хелен" в Северной Каролине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" увеличилось до 191, сообщает телеканал CNN.
Ранее телеканал NBC News сообщал о 175 погибших.
"Число погибших от "Хелен" в шести штатах возросло по меньшей мере до 191 человека", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более миллиона потребителей остаются без электричества.
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