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Оставшиеся в приграничье куряне заявили, что чувствуют себя защищенными - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 03.10.2024 (обновлено: 05:53 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976072162.html
Оставшиеся в приграничье куряне заявили, что чувствуют себя защищенными
Оставшиеся в приграничье куряне заявили, что чувствуют себя защищенными - РИА Новости, 03.10.2024
Оставшиеся в приграничье куряне заявили, что чувствуют себя защищенными
Жители Большесолдатского района Курской области, соседствующего с приграничным Суджанским районом, рассказали РИА Новости, что уверены в российских солдатах и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:45
2024-10-03T05:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
валерий герасимов
россия
курская область
брянская область
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НОВОСОТНИЦКИЙ (Курская обл.), 3 окт - РИА Новости. Жители Большесолдатского района Курской области, соседствующего с приграничным Суджанским районом, рассказали РИА Новости, что уверены в российских солдатах и что враг не дойдет, отмечая помощь военнослужащих, которые и картошку выкопают, и ужином поделятся. Мать семерых детей из села Махов Колодезь Светлана Михайлевская рассказала, что половина ее села эвакуировалась, но сама она не собирается, потому что "не из пугливых" и ее слух настроен на детский плач, а не на шум дронов. "Нет ни света, ни газа. Дровами топим. Враг, с божьей помощью, сюда не дойдет. У нас же ребята защитники. Для того она и оборона. Мы в наших ребятах уверены", - заявила Светлана. С ней живут сейчас пятеро детей, младшему девять месяцев, помогает муж. Единственная оставшаяся жительница в обстреливаемом поселке Новосотницкий 81-летняя Мария Селюнина рассказала, что солдаты сами спрашивают, чем помочь. Бойцы выкапывают ей картошку, помогают доставать зерно из высоких закромов и делятся собственным ужином. "Несет мне плов, а он такой вкусный, такой сделанный по-домашнему. Несет, как маме", - вспоминает бабушка. Мария Николаевна делится с военными в ответ "помидорчиками, арбузиками, яичками" и той же картошкой. "Что есть - предлагаю", - объясняет женщина. "Если у нас стреляют, мне вообще не страшно, я уже привыкла к этой музыке. Но летает над нашей хатой. А я думаю, раз солдаты живут, они-то ходят, приезжают. Они-то живут, живу и я вместе с ними… Я дарю им улыбочку и дарю им молитовку", - рассказывает бабушка Маша. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241003/gumpomosch-1976071195.html
https://ria.ru/20241002/minoborony-1975944674.html
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владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Брянская область
Оставшиеся в приграничье куряне заявили, что чувствуют себя защищенными

Оставшиеся в приграничье куряне заявили, что чувствуют себя под защитой военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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НОВОСОТНИЦКИЙ (Курская обл.), 3 окт - РИА Новости. Жители Большесолдатского района Курской области, соседствующего с приграничным Суджанским районом, рассказали РИА Новости, что уверены в российских солдатах и что враг не дойдет, отмечая помощь военнослужащих, которые и картошку выкопают, и ужином поделятся.
Мать семерых детей из села Махов Колодезь Светлана Михайлевская рассказала, что половина ее села эвакуировалась, но сама она не собирается, потому что "не из пугливых" и ее слух настроен на детский плач, а не на шум дронов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Бойцы группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области
Вчера, 05:17
"Нет ни света, ни газа. Дровами топим. Враг, с божьей помощью, сюда не дойдет. У нас же ребята защитники. Для того она и оборона. Мы в наших ребятах уверены", - заявила Светлана.
С ней живут сейчас пятеро детей, младшему девять месяцев, помогает муж.
Единственная оставшаяся жительница в обстреливаемом поселке Новосотницкий 81-летняя Мария Селюнина рассказала, что солдаты сами спрашивают, чем помочь. Бойцы выкапывают ей картошку, помогают доставать зерно из высоких закромов и делятся собственным ужином.
"Несет мне плов, а он такой вкусный, такой сделанный по-домашнему. Несет, как маме", - вспоминает бабушка.
Мария Николаевна делится с военными в ответ "помидорчиками, арбузиками, яичками" и той же картошкой. "Что есть - предлагаю", - объясняет женщина.
"Если у нас стреляют, мне вообще не страшно, я уже привыкла к этой музыке. Но летает над нашей хатой. А я думаю, раз солдаты живут, они-то ходят, приезжают. Они-то живут, живу и я вместе с ними… Я дарю им улыбочку и дарю им молитовку", - рассказывает бабушка Маша.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
2 октября, 14:22
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Сгоревший автомобиль в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Жительница Курской области рассказала о гибели родственников от дрона ВСУ
2 октября, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовРоссияКурская областьБрянская область
 
 
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