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Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:38 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/smi-1976269837.html
Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт, пишут СМИ
Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт, пишут СМИ
Сотрудникам украинских военкоматов (ТЦК) угрожают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на неназванного работника... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:38
2024-10-03T22:38
специальная военная операция на украине
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одесса
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владимир зеленский
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сотрудникам украинских военкоматов (ТЦК) угрожают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на неназванного работника военкомата из Одессы. "Вышестоящее руководство (ТЦК) угрожает отправить сотрудников на передовую, если они не выполняют план (по мобилизации – ред.)", - пишет издание. По словам источника газеты, украинские военкоматы не набирают даже 20% необходимого пополнения. Проведению мобилизации, по мнению сотрудника ТЦК, мешает коррупция, нехватка рабочих рук, неэффективное управление и общая разочарованность в ведомстве. Источник Times также признал факты насильственной мобилизации на Украине. "Эти инциденты наносят ущерб имиджу всей организации, но так оно и есть на самом деле, потому что нам приказано показать результаты, быть эффективными", - заявил он. Кроме того, сотрудник ТЦК пожаловался, что в отдельные дни среди тех, кто все-таки приходит в военкоматы, более половины больны ВИЧ, туберкулезом или гепатитом, из-за чего их нельзя мобилизовать. Для решения ситуации он призвал альянс НАТО организовать специальное подразделение для надзора за мобилизацией на Украине. По его мнению, западные союзники Киева также могли бы выделить новое финансирование на увеличение зарплат украинских военных. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240309/voenkomat-1932049328.html
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в мире, украина, одесса, киев, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Киев, Владимир Зеленский, НАТО
Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт, пишут СМИ

Times: украинцам угрожают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сотрудникам украинских военкоматов (ТЦК) угрожают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на неназванного работника военкомата из Одессы.
"Вышестоящее руководство (ТЦК) угрожает отправить сотрудников на передовую, если они не выполняют план (по мобилизации – ред.)", - пишет издание.
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По словам источника газеты, украинские военкоматы не набирают даже 20% необходимого пополнения. Проведению мобилизации, по мнению сотрудника ТЦК, мешает коррупция, нехватка рабочих рук, неэффективное управление и общая разочарованность в ведомстве. Источник Times также признал факты насильственной мобилизации на Украине.
"Эти инциденты наносят ущерб имиджу всей организации, но так оно и есть на самом деле, потому что нам приказано показать результаты, быть эффективными", - заявил он.
Кроме того, сотрудник ТЦК пожаловался, что в отдельные дни среди тех, кто все-таки приходит в военкоматы, более половины больны ВИЧ, туберкулезом или гепатитом, из-за чего их нельзя мобилизовать. Для решения ситуации он призвал альянс НАТО организовать специальное подразделение для надзора за мобилизацией на Украине. По его мнению, западные союзники Киева также могли бы выделить новое финансирование на увеличение зарплат украинских военных.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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