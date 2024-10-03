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Украинские СМИ обвинили "Спецтехноэкспорт" в срыве оборонных контрактов - РИА Новости, 03.10.2024
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20:55 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/smi-1976260312.html
Украинские СМИ обвинили "Спецтехноэкспорт" в срыве оборонных контрактов
Украинские СМИ обвинили "Спецтехноэкспорт" в срыве оборонных контрактов - РИА Новости, 03.10.2024
Украинские СМИ обвинили "Спецтехноэкспорт" в срыве оборонных контрактов
Находившаяся до недавнего времени в ведении главного управления разведки (ГУР) Украины компания "Спецтехноэкспорт" срывала оборонные контракты и закупала... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:55
2024-10-03T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Находившаяся до недавнего времени в ведении главного управления разведки (ГУР) Украины компания "Спецтехноэкспорт" срывала оборонные контракты и закупала вооружение по завышенным ценам, сообщило издание "Украинская правда". "Стоимость этих вооружений (которые закупал "Спецтехноэкспорт" - ред.) часто в разы завышается, миллиардные контракты не всегда выполняются вовремя, а иногда случаются даже сделки с признаками мошенничества", - говорится в материале на сайте "Украинской правды". Издание опубликовало письмо руководителя "Спецтехноэкспорт" замминистру обороны Украины, из которого следует, что компания сорвала выполнение ряда контрактов. Признанная судами задолженность "Спецтехноэкспорта" перед минобороны Украины составляет 820 миллионов гривен (почти 20 миллионов долларов). При этом в самой компании срыв поставок оружия объясняют недобросовестностью иностранных поставщиков. По данным "Украинской правды", также имеют место закупки по завышенным ценам. В качестве примера издание приводит контракт на поставку минометных выстрелов. "Спецтехноэкспорт" выставил цену за одну единицу 680 евро при средней рыночной 520 – 560 евро. "Спецтехноэкспорт" - государственная компания, которая занимается экспортом-импортом вооружений. В 2022 году она передана под контроль главного управления разведки Украины. Первого октября в минобороны Украины заявили, что компания переходит в их управление.
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976243698.html
https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976258978.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украинские СМИ обвинили "Спецтехноэкспорт" в срыве оборонных контрактов

"Украинская правда": "Спецтехноэкспорт" закупала оружие по завышенным ценам

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Находившаяся до недавнего времени в ведении главного управления разведки (ГУР) Украины компания "Спецтехноэкспорт" срывала оборонные контракты и закупала вооружение по завышенным ценам, сообщило издание "Украинская правда".
"Стоимость этих вооружений (которые закупал "Спецтехноэкспорт" - ред.) часто в разы завышается, миллиардные контракты не всегда выполняются вовремя, а иногда случаются даже сделки с признаками мошенничества", - говорится в материале на сайте "Украинской правды".
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Издание опубликовало письмо руководителя "Спецтехноэкспорт" замминистру обороны Украины, из которого следует, что компания сорвала выполнение ряда контрактов. Признанная судами задолженность "Спецтехноэкспорта" перед минобороны Украины составляет 820 миллионов гривен (почти 20 миллионов долларов). При этом в самой компании срыв поставок оружия объясняют недобросовестностью иностранных поставщиков.
По данным "Украинской правды", также имеют место закупки по завышенным ценам. В качестве примера издание приводит контракт на поставку минометных выстрелов. "Спецтехноэкспорт" выставил цену за одну единицу 680 евро при средней рыночной 520 – 560 евро.
"Спецтехноэкспорт" - государственная компания, которая занимается экспортом-импортом вооружений. В 2022 году она передана под контроль главного управления разведки Украины. Первого октября в минобороны Украины заявили, что компания переходит в их управление.
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