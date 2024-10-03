СМИ: на Украине в школах запретили использование только русского языка
"Страна.ua": на Украине запретили использование только русского языка в школах
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств, сообщает в четверг издание "Страна.ua".
Депутат Верховной рады Максим Бужанский 30 сентября сообщал, что украинский парламентарий Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах.
"В тексте законопроекта сказано, что он запрещает использование в государственных школах не всех иностранных языков, а только русского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В приведенном изданием тексте законопроекта говорится, что "не является нарушением этого обязательства обучение, наряду с государственным языком, на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза или коренного народа".
По данным издания, частные образовательные учреждения также не могут выбирать языком обучения русский. Возложить обязанность на запрет русского в школах и контроля этого правила предлагается на основателя учреждения образования.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.