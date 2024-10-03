https://ria.ru/20241003/smi-1976081212.html

В США выступят против атаки Израиля по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ

В США выступят против атаки Израиля по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024

В США выступят против атаки Израиля по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ

Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана, президент США Джо Байден заявил, что будет выступать против подобной атаки, пишет РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:45

2024-10-03T08:45

2024-10-03T08:58

в мире

израиль

иран

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хасан насралла

джо байден

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана, президент США Джо Байден заявил, что будет выступать против подобной атаки, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников сообщила, что Израиль предупреждал Иран, что ответит на любой удар по своей территории независимо от его масштабов и в случае атаки на свою территорию нанесет прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана."Израиль взвешивает несколько вариантов ответа Ирану, включая атаки на ракетные пусковые установки или нефтяную инфраструктуру. Некоторые израильские чиновники призвали нанести удары по ядерным объектам, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что это не рассматривается", - пишет издание.Как отмечает газета, Байден "также заявил, что выступит против такой атаки".По данным источников, США и другие западные союзники вместо этого призывают Израиль сосредоточиться на военных целях.При этом, как отмечает издание, западные чиновники признают, что Израиль становится все более уверенным в себе после недавнего убийства лидера движения "Хезболлах" Хасана Насраллы и ряда руководителей военизированной группировки. По их мнению, власти Израиля могут быть готовы понести военные и политические потери, чтобы одержать стратегическую победу над Ираном.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, говоря о перспективе ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, заявил в среду, что США выступают против любых действий, которые приведут к полноценной войне на Ближнем Востоке. Он также отметил, что США находятся на этапе обсуждения с Израилем возможного ответа на ракетную атаку Тегерана.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.

https://ria.ru/20241003/iran-1976061180.html

https://ria.ru/20241003/erdogan-1976082475.html

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в мире, израиль, иран, сша, хасан насралла, джо байден, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024