https://ria.ru/20241003/sila-1976113084.html

Священник рассказал, когда христианину можно применять силу во время войны

Священник рассказал, когда христианину можно применять силу во время войны - РИА Новости, 03.10.2024

Священник рассказал, когда христианину можно применять силу во время войны

Христианин может применять силу, защищая здоровье и жизнь людей, однако даже в этом случае насилие не будет добром, а во время боевых действий стоит применять... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:44

2024-10-03T11:44

2024-10-03T11:44

религия

индия

ирак

махатма ганди

оон

московская духовная академия

религия

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Христианин может применять силу, защищая здоровье и жизнь людей, однако даже в этом случае насилие не будет добром, а во время боевых действий стоит применять минимально возможную, но достаточную силу, чтобы остановить агрессию, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, православный священник Антоний Борисов. Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) отметили 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия. ОПРАВДАННАЯ ЗАЩИТА "В связи с тем, что наш мир искажён грехом, так случается часто, что человек остаётся просто без выбора, что противопоставить злу. Поэтому насилие в ответ на насилие оправдано с христианской точки зрения, но только если речь идёт о защите здоровья и жизни людей, в отношении которых проявляется агрессия. Однако даже в этом случае нельзя считать насилие добром, ведь причинение вреда человеку, его здоровью, а тем более лишение священного дара жизни - в любом случае зло, поскольку речь идёт о следовании логике мира сего, искажённого злом. И получается, что насилие - это как бы горькое лекарство на пути к миру, к восстановлению более-менее приемлемого порядка вещей", - сказал Антоний Борисов. При этом, по его словам, важно самому из защитника не превратиться в агрессора, ведь цель - именно защита, а не самоутверждение или возмездие. "Нельзя применять силу, например, из-за плохого эмоционального состояния, неприязни к человеку. А если речь идёт о превентивных насильственных действиях, направленных на то, чтобы предотвратить зло, надо честно ответить на вопрос: действительно ли во главу угла ставится защита слабых, их безопасность или же под благородными лозунгами скрываются меркантильные цели, достижение тех или иных земных выгод? Мы же помним историю с пробиркой, которой в своё время трясли на совбезе ООН, чтобы начать войну в Ираке. Нельзя выставлять желаемое за действительное" - напомнил священник. В целом, продолжает он, есть общий принцип поведения в случае агрессии, который актуален и в межличностных, и в межгосударственных отношениях, например, в случае ведения войны. "Христианам надо действовать уважительно и поступательно, применяя меры воздействия условно по нарастающей: сначала, если ситуация это позволяет, увещевать, далее – применять минимально возможную, но достаточную силу, чтобы остановить агрессию. То есть в целом стараться большему злу противопоставить зло меньшего объёма, насилию противопоставить меньшее насилие, условно, не убить, но ранить. Также нужно держать баланс, просчитывать ситуацию, чтобы не довести до глобальных конфликтов, максимально использовать дипломатию как замену силовым действиям", - полагает Борисов. ПОДСТАВИТЬ ЩЕКУ? У человека всегда остаётся выбор, отвечать ли насилием на насилие в свой адрес. "Злу, насилию, агрессии в свой адрес можно противопоставить ненасилие, но важно – с каким целеполаганием, для чего человек терпит. Когда Спаситель говорит "кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую", речь идёт не о пацифизме или толстовстве, а о том, чтобы иметь мужество отказаться от мести, простить обиду, не отвечать ударом на удар – и этим поступком вразумить агрессора, то есть остановить зло на себе самом, не служить его умножению в мире", - пояснил отец Антоний. В таком случае, например, можно увещевать агрессора. "Однако если это не приносит результата, а христианин теряет осознанную позицию и становится просто "терпилой", получается, что при его попустительстве ситуация ухудшается: он способствует духовному разложению себя и ближнего - и никакой пользы эта стратегия уже не несёт. Часто такую ситуацию можно увидеть в семьях, где мужья бьют жен, а последние попустительствуют этому своим терпением. Спрашивается, чего они добиваются, ведь страдают дети, деградируют муж и сами эти женщины? Если ничего не меняется, нужны более решительны действия – например, уходить с детьми", - считает священник. Если возвращаться к теме боевых действий, продолжил он, есть правило святителя Василия Великого, согласно которому те, кто убили человека на войне, должны в течение определённого времени воздерживаться от участия в таинстве Евхаристии, поскольку руки их в человеческой крови. "И во время конфликта, и после, когда конфликт остановлен, оружие изъято, и у агрессора нет возможности причинить вред, надо помнить, что перед тобой человек. Ни в коем случае нельзя никого "расчеловечивать", - заключил собеседник агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

индия, ирак, махатма ганди, оон, московская духовная академия, религия