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Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка
Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка - РИА Новости, 03.10.2024
Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка
Задержанные украинские шпионы рассказали, что должны были выкрасть и вывезти ребенка с территории России, с ними для этого был специальный человек, видеозапись... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:05
2024-10-03T10:05
2024-10-03T10:06
россия
украина
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Задержанные украинские шпионы рассказали, что должны были выкрасть и вывезти ребенка с территории России, с ними для этого был специальный человек, видеозапись с признанием обнародовала ФСБ РФ. ФСБ в четверг сообщила, что военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры, при пересечении границы задержаны украинские шпионы, одной из целей которых было похищение в РФ ребенка сотрудника ГУР минобороны Украины. Один из задержанных на допросе сообщил, что с ними следовал человек по имени Владимир для того, чтобы "забрать ребенка отсюда". Другой задержанный подтвердил, что им надо было проникнуть на территорию России "и украсть оттуда ребенка".
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россия, украина, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка
ФСБ: украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка из России