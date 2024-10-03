https://ria.ru/20241003/shpion-1976092922.html

Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка

Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка - РИА Новости, 03.10.2024

Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка

Задержанные украинские шпионы рассказали, что должны были выкрасть и вывезти ребенка с территории России, с ними для этого был специальный человек, видеозапись... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:05

2024-10-03T10:05

2024-10-03T10:06

россия

украина

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976092058_0:358:775:794_1920x0_80_0_0_5255b37bd663348856382790513f93dc.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Задержанные украинские шпионы рассказали, что должны были выкрасть и вывезти ребенка с территории России, с ними для этого был специальный человек, видеозапись с признанием обнародовала ФСБ РФ. ФСБ в четверг сообщила, что военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры, при пересечении границы задержаны украинские шпионы, одной из целей которых было похищение в РФ ребенка сотрудника ГУР минобороны Украины. Один из задержанных на допросе сообщил, что с ними следовал человек по имени Владимир для того, чтобы "забрать ребенка отсюда". Другой задержанный подтвердил, что им надо было проникнуть на территорию России "и украсть оттуда ребенка".

https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность