https://ria.ru/20241003/shamarin-1976073459.html

Давший показания на генерала Шамарина пытался возместить ущерб

Давший показания на генерала Шамарина пытался возместить ущерб - РИА Новости, 03.10.2024

Давший показания на генерала Шамарина пытался возместить ущерб

Бывший начальник одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин, который дал показания против генерала Вадима Шамарина, пытался... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T06:15

2024-10-03T06:15

2024-10-03T06:15

москва

вадим шамарин

московский городской суд

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший начальник одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин, который дал показания против генерала Вадима Шамарина, пытался возместить ущерб по делу о хищении денег, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционном представлении старший прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры РФ по ЦФО… выражает несогласие с постановлением суда… отмечает, что вывод суда о принятии Оглоблиным А.В. мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, является несостоятельным, поскольку незначительно возмещенный ущерб несоизмерим с причиненным государству ущербом", - следует из материалов. Сумма, которую внес Оглоблин, не уточняется. Оглоблин был осужден на 4,5 года в феврале 2022 года за причастность к хищению 1,6 миллиарда рублей. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). По данным СМИ, деньги были выделены для госконтрактов на поставку Минобороны различных систем связи. Адвокат Шамарина Игорь Дюкин заявлял РИА Новости, что Мосгорсуд ещё в марте за дачу показаний по делу генерала заменил Оглоблину неотбытый срок в колонии на исправительные работы. Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр данное ходатайство. Как следует из материалов, сторона обвинения осталась недовольна заменой реального срока на исправительные работы, посчитав решение не соответствующим требованиям уголовного-процессуального закона и что оно было вынесено "без учета всех обстоятельств и данных, подлежащих исследованию при рассмотрении вопроса, связанного с исполнением приговора". Теперь Бабушкинский суд Москвы во второй раз решит, назначать ли Оглоблину исправительные работы, либо его оправят в колонию отбывать оставшийся срок. По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.

https://ria.ru/20240927/sanktsii-1975003355.html

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москва, вадим шамарин, московский городской суд, вооруженные силы рф