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Группировка "Север" отразила две контратаки в направлении Плехово - РИА Новости, 03.10.2024
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13:22 03.10.2024 (обновлено: 13:27 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/sever-1976140708.html
Группировка "Север" отразила две контратаки в направлении Плехово
Группировка "Север" отразила две контратаки в направлении Плехово - РИА Новости, 03.10.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки в направлении Плехово
Военнослужащие российской группировки "Север" отразили в курском приграничье две контратаки ВСУ, потери противника составили до 30 человек, сообщили в четверг в РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:22
2024-10-03T13:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Север" отразили в курском приграничье две контратаки ВСУ, потери противника составили до 30 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
https://ria.ru/20241003/kurskaya-1976141261.html
https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" отразила две контратаки в направлении Плехово

Минобороны: "Север" отразил две контратаки ВСУ в направлении Плехово

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Север" отразили в курском приграничье две контратаки ВСУ, потери противника составили до 30 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 13:26
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине
Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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