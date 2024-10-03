https://ria.ru/20241003/sever-1976140708.html
Группировка "Север" отразила две контратаки в направлении Плехово
Группировка "Север" отразила две контратаки в направлении Плехово - РИА Новости, 03.10.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки в направлении Плехово
Военнослужащие российской группировки "Север" отразили в курском приграничье две контратаки ВСУ, потери противника составили до 30 человек, сообщили в четверг в РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:22
2024-10-03T13:22
2024-10-03T13:27
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Север" отразили в курском приграничье две контратаки ВСУ, потери противника составили до 30 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
https://ria.ru/20241003/kurskaya-1976141261.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" отразила две контратаки в направлении Плехово
Минобороны: "Север" отразил две контратаки ВСУ в направлении Плехово
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Север" отразили в курском приграничье две контратаки ВСУ, потери противника составили до 30 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области
.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.