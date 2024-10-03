https://ria.ru/20241003/serial-1975517552.html

Премьера нового сезона сериала "Невский" состоится на НТВ 7 октября

Премьера нового сезона сериала "Невский" состоится на НТВ 7 октября - РИА Новости, 03.10.2024

Премьера нового сезона сериала "Невский" состоится на НТВ 7 октября

Премьера нового сезона сериала "Невский" – "Невский. Близкий враг" (16+) состоится в эфире телеканала НТВ 7 октября в 20:00, в новом сезоне герою Антона... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:00

2024-10-03T10:00

2024-10-03T12:11

россия

нтв (телеканал)

культура

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975513993_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_7e3eaa25eb22446ae60dd764e2a75ad2.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Премьера нового сезона сериала "Невский" – "Невский. Близкий враг" (16+) состоится в эфире телеканала НТВ 7 октября в 20:00, в новом сезоне герою Антона Васильева предстоит столкнуться с новыми сложностями и, возможно, навсегда остаться вне закона, сообщает телекомпания.Сериал рассказывает историю Павла Семенова, сотрудника отделения полиции Санкт-Петербурга на Невском проспекте. В финале шестого сезона в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыгралась кровавая драма с перестрелками, заложниками и несколькими убитыми.В новых сериях в Северную столицу из Москвы направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева (Андрей Коровниченко), чтобы в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг Семенов (Антон Васильев) получает звание подполковника, вместе с Андреем Михайловым (Андрей Гульнев) становится сотрудником ГУ МВД и начинает службу в убойном отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности оказывается не только центр города и Невский проспект, но весь Петербург и Ленинградская область. Кроме того, Семенов наконец-то вычислит таинственного главаря банды Архитекторов, и будет вынужден пойти на крайние меры, чтобы доказать вину преступника.Исполнитель роли Семенова Антон Васильев считает, что у зрителя не пропадает интерес к сериалу, потому что он максимально искренний."Снимаем сериал "Невский" мы уже очень долго, почти 10 лет. Я меняюсь, взрослею, злюсь-радуюсь, толстею-худею. Все это происходит и с моим персонажем, конечно, за столько лет Семенов стал неотъемлемой частью меня, а я его. Мне кажется, у зрителя не пропадает интерес к нашему сериалу, потому что мы стараемся быть максимально искренними с ним. Мне важно, чтобы мой герой оставался настоящим, а не чтобы капитан Семенов всем нравился", – сказал Васильев.Он отметил, что каким бы иногда не казался фантастическим и нереальным сценарий, среди перестрелок, погонь, обмана, предательства, полицейских и воров, отстаивается простая мысль – не терять веру в честь, дружбу, любовь, и чтобы ни случилось оставаться людьми."В первую очередь сериал обязан своим успехом автору сценария Андрею Тумаркину. Если нет хорошей драматургии – нет истории. Удивительно, как он уже семь сезонов нас все время удивляет. Надеюсь, что и мы удивим наших уважаемых телезрителей! Я думаю, что главный плюс сериала "Невский" в том, что мы все-таки снимаем не экшен, а человеческие отношения. Мы продолжаем историю главного героя Семенова и Фомы, они в кадре очень интересные", – сказал режиссер-постановщик Игорь Драка.Верный друг главного героя Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) в новом сезоне возглавит криминальный мир Петербурга и начнет понимать, что мало захватить власть – ее еще нужно удержать. У Фомы появляются новые влиятельные враги, в схватке с которыми ему не сможет помочь даже Паша Семенов. Исполнитель роли Фомина Дмитрий Паламарчук отметил, что несмотря на то, что Семенов и Фома находятся по разным сторонам баррикад, они продолжат находить в себе силы, чтобы не терять дружбу, вопреки всем испытаниям, которые выпадают на их долю."Тема любви и отношений моего героя в этом сезоне будет раскрыта как никогда прежде. Его нельзя назвать человеком открытым, легко идущим на контакт с новыми людьми, но именно в этой части сериала стрелы амура доберутся и до Алексея Леонидовича Фомина. Я думаю, что наши телезрительницы получат огромное удовольствие от просмотра", – добавил Паламарчук.Исполнитель роли Андрея Михайлова Андрей Гульнев подчеркнул, что его герой – самый настоящий подарок. В начале сериала он был отвратительным негодяем, но в процессе развития роли постепенно начинает переходить на сторону света."В съемочном процессе ход повествования постоянно меняется, поэтому невозможно сказать наверняка, плохой мой герой или хороший. Мы присматриваемся к своему персонажу и ищем какую-то золотую середину, чтобы в случае необходимости качнуть маятник в одну или в другую сторону", – сказал Гульнев.Он добавил, что в "Невском" абсолютно положительных персонажей практически нет. У каждого героя есть своя сложная многогранная история, которую актеры стараются раскрыть. Делать только позитивные дела в любом случае не получится, все так закручено, что на один хороший поступок спустя время могут наложиться еще несколько плохих.Исполнительница роли Татьяны Беловой, жены главного героя, Виктория Маслова рассказывает, что новый сезон "Невского" покажет, что перед законом все равны, а миром правит любовь."У моей Тани появятся новые цели, однако старые проблемы, конечно, никуда не денутся. Вместе с ними будет большое количество неожиданных событий, во время которых Таня успеет набить много новых синяков. Мне кажется, моя героиня никогда не жила просто, ее все время сопровождали какие-то трудности, учитывая специфику ее работы", – поделилась она.По словам Виктории, в седьмом сезоне было много эмоциональных сцен, тяжелых как морально, так и физически. Трудностей было много, но все они меркнут, когда актеров встречают поклонники сериала с распахнутыми и восторженными глазами.Поделился впечатлениями о съемках седьмого сезона проекта и постановщик трюков Владимир Севостьянихин."Я занимаюсь постановкой трюков на съёмках картины "Невский" с первого сезона. В проекте многое завязано именно на экшене. Это нужно для того, чтобы переключить внимание с диалогов на некое резкое движение в кадре, будь то драки, падения или взрывы. Очень важно сделать так, чтобы сцены выглядели реалистично, для этого есть много всяких приемчиков. Мы надеваем защиту, работаем с дублерами и всеми силами пытаемся достигнуть наибольшей достоверности", – рассказал он.Владимир добавил, что старается во всех трюках задействовать самих актеров, не прибегая к помощи каскадеров. Исключения составляют общие планы и технически сложные моменты. Драки же, например, актеры всегда выполняют самостоятельно.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP2WUUwAAc

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал), культура, кино и сериалы