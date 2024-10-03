https://ria.ru/20241003/sanktsii-1976154513.html

Британия ввела санкции против белорусского Альфа-банка

Британия ввела санкции против белорусского Альфа-банка - РИА Новости, 03.10.2024

Британия ввела санкции против белорусского Альфа-банка

Великобритания ввела санкции против белорусского "Альфа-банка", входящего в российскую инвестиционную "Альфа-Групп", говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:20

2024-10-03T14:20

2024-10-03T14:20

экономика

белоруссия

великобритания

альфа-банк

альфа-групп

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против белорусского "Альфа-банка", входящего в российскую инвестиционную "Альфа-Групп", говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства. "ЗАО "Альфа-банк" (Белоруссия)", - значится в обновленном санкционном списке. Причиной введения ограничительных мер указывается "получение выгоды от правительства Белоруссии или его поддержка путем осуществления деятельности в секторе, имеющем для него стратегическое значение, а именно в секторе финансовых услуг". Российский Альфа-банк попал под санкции Британии еще в марте 2022 года.

https://ria.ru/20240805/sanktsii-1964086787.html

https://ria.ru/20240618/delo-1953702558.html

белоруссия

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, великобритания, альфа-банк, альфа-групп