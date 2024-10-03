https://ria.ru/20241003/sanktsii-1976074895.html

Турецкий политик призвал мир отказаться от соблюдения санкций против России

Турецкий политик призвал мир отказаться от соблюдения санкций против России - РИА Новости, 03.10.2024

Турецкий политик призвал мир отказаться от соблюдения санкций против России

Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что страны мира, в том числе Турция, должны массово отказаться от соблюдения санкций... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:08

2024-10-03T07:08

2024-10-03T07:08

россия

турция

анкара (провинция)

догу перинчек

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

оон

евросоюз

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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что страны мира, в том числе Турция, должны массово отказаться от соблюдения санкций против России, поскольку они не имеют законных оснований. "Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, это не соблюдать их. Потому что эти санкции нарушают международное право. Санкции, не имеющие под собой юрисдикцию ООН, не должны соблюдаться ни одной страной в мире, поскольку они незаконны", - сказал политик. По его словам, от антироссийских санкций теряют больше всего экономики тех стран, которые поддались давлению Запада. "Если каждая страна будет думать исключительно о своих интересах, то ни одна из них не будет соблюдать эти санкции. Запад может остаться один на один со своими санкциями, если увидит твердую реакцию стран. Запад, стремящийся изолировать Россию санкциями, при несоблюдении их другими странами сам останется в изолированной позиции. Что касается Турции, у Анкары нет обязательств соблюдать эти санкции. Необходимо думать только о своих интересах", - подчеркнул Перинчек. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241002/sanktsii-1975933607.html

https://ria.ru/20241001/pushkov-1975680246.html

https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975012075.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция), догу перинчек, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, оон, евросоюз, в мире