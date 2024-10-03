Рейтинг@Mail.ru
Турецкий политик призвал мир отказаться от соблюдения санкций против России - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/sanktsii-1976074895.html
Турецкий политик призвал мир отказаться от соблюдения санкций против России
Турецкий политик призвал мир отказаться от соблюдения санкций против России - РИА Новости, 03.10.2024
Турецкий политик призвал мир отказаться от соблюдения санкций против России
Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что страны мира, в том числе Турция, должны массово отказаться от соблюдения санкций... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:08
2024-10-03T07:08
россия
турция
анкара (провинция)
догу перинчек
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903526696_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_07ceae81a22bdf5b31531a1af60f8850.jpg
АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что страны мира, в том числе Турция, должны массово отказаться от соблюдения санкций против России, поскольку они не имеют законных оснований. "Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, это не соблюдать их. Потому что эти санкции нарушают международное право. Санкции, не имеющие под собой юрисдикцию ООН, не должны соблюдаться ни одной страной в мире, поскольку они незаконны", - сказал политик. По его словам, от антироссийских санкций теряют больше всего экономики тех стран, которые поддались давлению Запада. "Если каждая страна будет думать исключительно о своих интересах, то ни одна из них не будет соблюдать эти санкции. Запад может остаться один на один со своими санкциями, если увидит твердую реакцию стран. Запад, стремящийся изолировать Россию санкциями, при несоблюдении их другими странами сам останется в изолированной позиции. Что касается Турции, у Анкары нет обязательств соблюдать эти санкции. Необходимо думать только о своих интересах", - подчеркнул Перинчек. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241002/sanktsii-1975933607.html
https://ria.ru/20241001/pushkov-1975680246.html
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975012075.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903526696_2:0:2223:1666_1920x0_80_0_0_434f9286fe102d9e9abd1eaa4629a3b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, анкара (провинция), догу перинчек, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, оон, евросоюз, в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), Догу Перинчек, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, ООН, Евросоюз, В мире
Турецкий политик призвал мир отказаться от соблюдения санкций против России

Турецкий политик Перинчек: страны мира должны отказаться от санкций против РФ

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что страны мира, в том числе Турция, должны массово отказаться от соблюдения санкций против России, поскольку они не имеют законных оснований.
"Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, это не соблюдать их. Потому что эти санкции нарушают международное право. Санкции, не имеющие под собой юрисдикцию ООН, не должны соблюдаться ни одной страной в мире, поскольку они незаконны", - сказал политик.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Постпреды ЕС одобрили новый режим санкций против России
2 октября, 13:25
По его словам, от антироссийских санкций теряют больше всего экономики тех стран, которые поддались давлению Запада.
"Если каждая страна будет думать исключительно о своих интересах, то ни одна из них не будет соблюдать эти санкции. Запад может остаться один на один со своими санкциями, если увидит твердую реакцию стран. Запад, стремящийся изолировать Россию санкциями, при несоблюдении их другими странами сам останется в изолированной позиции. Что касается Турции, у Анкары нет обязательств соблюдать эти санкции. Необходимо думать только о своих интересах", - подчеркнул Перинчек.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Пушков оценил вероятность снятия санкций с России
1 октября, 11:40
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом
27 сентября, 10:52
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Догу ПеринчекМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенООНЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала