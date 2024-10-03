https://ria.ru/20241003/ryutte-1976153019.html

Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте

Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 03.10.2024

Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте

Новый генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к альянсу. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:14

2024-10-03T14:14

2024-10-03T15:08

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к альянсу.Рютте в четверг совершил необъявленный визит в Киев, встретился с Владимиром Зеленским."Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето", - заявил новый глава Североатлантического альянса.По его словам, Украина подписала соглашения в сфере безопасности с рядом стран НАТО, получила и получает многомиллиардную помощь, а ее вооруженные силы становятся все больше "совместимыми с НАТО", что "повышает готовность Украины вступить в альянс".При этом Рютте не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения.Ранее политики ряда стран, в том числе Турции и Венгрии, говорили об отсутствии консенсуса по членству Украины.

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