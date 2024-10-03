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Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 03.10.2024
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14:14 03.10.2024 (обновлено: 15:08 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ryutte-1976153019.html
Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте
Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 03.10.2024
Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте
Новый генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к альянсу. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:14
2024-10-03T15:08
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к альянсу.Рютте в четверг совершил необъявленный визит в Киев, встретился с Владимиром Зеленским."Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето", - заявил новый глава Североатлантического альянса.По его словам, Украина подписала соглашения в сфере безопасности с рядом стран НАТО, получила и получает многомиллиардную помощь, а ее вооруженные силы становятся все больше "совместимыми с НАТО", что "повышает готовность Украины вступить в альянс".При этом Рютте не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения.Ранее политики ряда стран, в том числе Турции и Венгрии, говорили об отсутствии консенсуса по членству Украины.
https://ria.ru/20240930/nato-1975553542.html
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в мире, россия, нато, украина, марк рютте, владимир зеленский, киев
В мире, Россия, НАТО, Украина, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Киев
Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте

Рютте: у России нет права вето на присоединение Украины к НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве. 3 октября 2024
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве. 3 октября 2024
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к альянсу.
Рютте в четверг совершил необъявленный визит в Киев, встретился с Владимиром Зеленским.
"Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето", - заявил новый глава Североатлантического альянса.
По его словам, Украина подписала соглашения в сфере безопасности с рядом стран НАТО, получила и получает многомиллиардную помощь, а ее вооруженные силы становятся все больше "совместимыми с НАТО", что "повышает готовность Украины вступить в альянс".
При этом Рютте не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения.
Ранее политики ряда стран, в том числе Турции и Венгрии, говорили об отсутствии консенсуса по членству Украины.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Эксперт оценил перспективы отношений России и НАТО при новом генсеке
30 сентября, 15:54
 
В миреРоссияНАТОУкраинаМарк РюттеВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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