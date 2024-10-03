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Рютте назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом - РИА Новости, 03.10.2024
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14:04 03.10.2024 (обновлено: 15:08 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ryutte-1976150671.html
Рютте назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом
Рютте назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом - РИА Новости, 03.10.2024
Рютте назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом
Новый генсек НАТО Марк Рютте в Киеве назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах альянса. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:04
2024-10-03T15:08
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте в Киеве назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах альянса.Рютте прибыл в четверг с необъявленным визитом в Киев, провел переговоры с Владимиром Зеленским."Я нахожусь здесь, чтобы Украина и все, кто на нас смотрит, понимали, что НАТО будет стоять на стороне Украины... В роли генсека НАТО я собираюсь продвигать эту поддержку вперед. НАТО и союзники оказали Украине беспрецедентную помощь, 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Украине надо больше поддержки, и я могу заявить, что это будет моим приоритетом", - сказал он.По словам генсека, среди первостепенных задач альянса также восполнение складов вооружений стран организации.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241003/armeniya-1976104921.html
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в мире, украина, россия, киев, марк рютте, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Рютте назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом

Рютте во время визита в Киев назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте в Киеве назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах альянса.
Рютте прибыл в четверг с необъявленным визитом в Киев, провел переговоры с Владимиром Зеленским.
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Глава МИД Армении Мирзоян поздравил Рютте со вступлением в должность
Вчера, 11:08
"Я нахожусь здесь, чтобы Украина и все, кто на нас смотрит, понимали, что НАТО будет стоять на стороне Украины... В роли генсека НАТО я собираюсь продвигать эту поддержку вперед. НАТО и союзники оказали Украине беспрецедентную помощь, 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Украине надо больше поддержки, и я могу заявить, что это будет моим приоритетом", - сказал он.
По словам генсека, среди первостепенных задач альянса также восполнение складов вооружений стран организации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Вчера, 14:14
 
В миреУкраинаРоссияКиевМарк РюттеВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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