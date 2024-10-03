https://ria.ru/20241003/ryutte-1976150671.html

Рютте назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом

Рютте назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом - РИА Новости, 03.10.2024

Рютте назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом

Новый генсек НАТО Марк Рютте в Киеве назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах альянса. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:04

2024-10-03T14:04

2024-10-03T15:08

в мире

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сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте в Киеве назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах альянса.Рютте прибыл в четверг с необъявленным визитом в Киев, провел переговоры с Владимиром Зеленским."Я нахожусь здесь, чтобы Украина и все, кто на нас смотрит, понимали, что НАТО будет стоять на стороне Украины... В роли генсека НАТО я собираюсь продвигать эту поддержку вперед. НАТО и союзники оказали Украине беспрецедентную помощь, 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Украине надо больше поддержки, и я могу заявить, что это будет моим приоритетом", - сказал он.По словам генсека, среди первостепенных задач альянса также восполнение складов вооружений стран организации.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241003/armeniya-1976104921.html

https://ria.ru/20241003/ryutte-1976153019.html

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