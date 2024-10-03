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Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО - РИА Новости, 03.10.2024
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13:56 03.10.2024 (обновлено: 13:59 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ryutte-1976147009.html
Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО
Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО - РИА Новости, 03.10.2024
Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО
В НАТО сообщили, что новый генсек альянса Марк Рютте совершает необъявленный визит в Киев, даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:56
2024-10-03T13:59
нато
киев
в мире
владимир зеленский
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В НАТО сообщили, что новый генсек альянса Марк Рютте совершает необъявленный визит в Киев, даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским."Генсек посещает Киев, в ближайшее время даст пресс-конференцию с Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении пресс-службы альянса.
https://ria.ru/20241002/zaharova-1975986959.html
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нато, киев, в мире, владимир зеленский, марк рютте
НАТО, Киев, В мире, Владимир Зеленский, Марк Рютте
Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО

Новый генсек НАТО даст совместную пресс-конференцию с Зеленским

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В НАТО сообщили, что новый генсек альянса Марк Рютте совершает необъявленный визит в Киев, даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским.
"Генсек посещает Киев, в ближайшее время даст пресс-конференцию с Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении пресс-службы альянса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Захарова назвала нового генсека НАТО надежным русофобом
2 октября, 16:25
 
НАТОКиевВ миреВладимир ЗеленскийМарк Рютте
 
 
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