https://ria.ru/20241003/ryutte-1976147009.html

Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО

Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО - РИА Новости, 03.10.2024

Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО

В НАТО сообщили, что новый генсек альянса Марк Рютте совершает необъявленный визит в Киев, даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:56

2024-10-03T13:56

2024-10-03T13:59

нато

киев

в мире

владимир зеленский

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В НАТО сообщили, что новый генсек альянса Марк Рютте совершает необъявленный визит в Киев, даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским."Генсек посещает Киев, в ближайшее время даст пресс-конференцию с Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении пресс-службы альянса.

https://ria.ru/20241002/zaharova-1975986959.html

киев

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нато, киев, в мире, владимир зеленский, марк рютте