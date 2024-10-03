https://ria.ru/20241003/ryutte-1976147009.html
Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО
Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО - РИА Новости, 03.10.2024
Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО
В НАТО сообщили, что новый генсек альянса Марк Рютте совершает необъявленный визит в Киев, даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:56
2024-10-03T13:56
2024-10-03T13:59
нато
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в мире
владимир зеленский
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В НАТО сообщили, что новый генсек альянса Марк Рютте совершает необъявленный визит в Киев, даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским."Генсек посещает Киев, в ближайшее время даст пресс-конференцию с Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении пресс-службы альянса.
https://ria.ru/20241002/zaharova-1975986959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, киев, в мире, владимир зеленский, марк рютте
НАТО, Киев, В мире, Владимир Зеленский, Марк Рютте
Рютте даст совместную пресс-конференцию с Зеленским, заявили в НАТО
Новый генсек НАТО даст совместную пресс-конференцию с Зеленским