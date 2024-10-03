https://ria.ru/20241003/ryboproduktsiya-1976069827.html

Израиль, Польша и Дания возобновили импорт рыбопродукции с Дальнего Востока

Израиль, Польша и Дания возобновили импорт рыбопродукции с Дальнего Востока - РИА Новости, 03.10.2024

Израиль, Польша и Дания возобновили импорт рыбопродукции с Дальнего Востока

Израиль, Польша и Дания в этом году возобновили импорт рыбы и морепродуктов с российского Дальнего Востока, сообщили РИА Новости в Приморском межрегиональном... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T04:40

2024-10-03T04:40

2024-10-03T06:10

израиль

польша

дания

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Израиль, Польша и Дания в этом году возобновили импорт рыбы и морепродуктов с российского Дальнего Востока, сообщили РИА Новости в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора."В 2024 году в число импортеров рыбопродукции с Дальнего Востока России вошли Израиль, Польша и Дания. В Израиль были оформлены партии кальмара, кеты, сельди и филе минтая, в Польшу – кета, а в Данию – треска", — сказал собеседник агентства.По его словам, ранее в эти страны поставляли морепродукты, но за аналогичный период 2023 года отгрузок не было. Всего, по данным управления Россельхознадзора, с начала года по начало октября из Приморского края и Сахалинской области на экспорт оформлено 15,7 тысячи партий рыбы и морепродуктов общим весом 1,03 миллиона тонн. Грузы получили 19 стран. Наиболее востребованы у импортеров дальневосточный минтай, треска и живой краб. Больше всего рыбопродукции с начала 2024 года оформлено в Китай – 713,9 тысячи тонн. В Республику Корея поставлено 281,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, в Японию – 13,8 тысячи тонн, в Нигерию – 9,4 тысячи тонн, в Таиланд – 4 тысячи тонн. "По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечается рост экспортных поставок рыбопродукции в Германию, Нигерию, Того и Кот д`Ивуар. В Германию поставляли икру соленую, мороженную кету и фарш минтая. В этом году в эту страну отгружено почти 3 тысячи тонн, в прошлом – 1078 тонн, рост почти в три раза", — отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240923/ryba-1974165856.html

https://ria.ru/20240917/ekonomika-1973190425.html

израиль

польша

дания

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израиль, польша, дания, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)