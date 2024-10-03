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Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024
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15:11 03.10.2024 (обновлено: 15:20 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976179306.html
Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков
Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024
Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков
Россия и США не обсуждали по дипломатическим каналам кризис на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:11
2024-10-03T15:20
россия
сша
ближний восток
сергей рябков
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
израиль
хезболла
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и США не обсуждали по дипломатическим каналам кризис на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет. У нас противоположные подходы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
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россия, сша, ближний восток, сергей рябков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, хезболла
Россия, США, Ближний Восток, Сергей Рябков, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Израиль, Хезболла
Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и США не обсуждали по дипломатическим каналам кризис на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет. У нас противоположные подходы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В МИД ответили на сообщения о развертывании войск США на Ближнем Востоке
28 августа, 07:25
 
РоссияСШАБлижний ВостокСергей РябковОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреИзраильХезболла
 
 
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