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Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков
Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024
Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков
Россия и США не обсуждали по дипломатическим каналам кризис на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:11
2024-10-03T15:11
2024-10-03T15:20
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и США не обсуждали по дипломатическим каналам кризис на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет. У нас противоположные подходы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
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россия, сша, ближний восток, сергей рябков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, хезболла
Россия, США, Ближний Восток, Сергей Рябков, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Израиль, Хезболла
Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке