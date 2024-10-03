https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976179306.html

Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков

Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024

Россия и США не обсуждали кризис на Ближнем Востоке, заявил Рябков

Россия и США не обсуждали по дипломатическим каналам кризис на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:11

2024-10-03T15:11

2024-10-03T15:20

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сша

ближний восток

сергей рябков

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

израиль

хезболла

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия и США не обсуждали по дипломатическим каналам кризис на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет. У нас противоположные подходы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.

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россия, сша, ближний восток, сергей рябков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, хезболла