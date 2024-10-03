https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976174905.html

Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом

Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом - РИА Новости, 03.10.2024

Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом

Россия не видит на данный момент возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но приветствует предложения о посредничестве, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:03

2024-10-03T15:03

2024-10-03T15:03

в мире

россия

киев

сергей рябков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия не видит на данный момент возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но приветствует предложения о посредничестве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не видим возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта. Мы приветствуем выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, в том числе от упомянутых вами участников БРИКС, если они учитывают интересы всех сторон", - сказал Рябков, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241003/putin-1976174389.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, киев, сергей рябков, брикс