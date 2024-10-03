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Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом
Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом - РИА Новости, 03.10.2024
Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом
Россия не видит на данный момент возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но приветствует предложения о посредничестве, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:03
2024-10-03T15:03
2024-10-03T15:03
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия не видит на данный момент возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но приветствует предложения о посредничестве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не видим возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта. Мы приветствуем выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, в том числе от упомянутых вами участников БРИКС, если они учитывают интересы всех сторон", - сказал Рябков, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, Киев, Сергей Рябков, БРИКС
Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом
Рябков: Москва пока не видит возможности для прямых контактов с Киевом