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Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом - РИА Новости, 03.10.2024
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15:03 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976174905.html
Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом
Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом - РИА Новости, 03.10.2024
Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом
Россия не видит на данный момент возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но приветствует предложения о посредничестве, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:03
2024-10-03T15:03
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия не видит на данный момент возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но приветствует предложения о посредничестве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не видим возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта. Мы приветствуем выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, в том числе от упомянутых вами участников БРИКС, если они учитывают интересы всех сторон", - сказал Рябков, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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в мире, россия, киев, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, Киев, Сергей Рябков, БРИКС
Рябков исключил возможность прямых контактов с Киевом

Рябков: Москва пока не видит возможности для прямых контактов с Киевом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия не видит на данный момент возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но приветствует предложения о посредничестве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не видим возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта. Мы приветствуем выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, в том числе от упомянутых вами участников БРИКС, если они учитывают интересы всех сторон", - сказал Рябков, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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