Рейтинг@Mail.ru
Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 03.10.2024 (обновлено: 15:12 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976170475.html
Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков
Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024
Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков
Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня нельзя недооценивать, у противников России нет права на ошибку, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:52
2024-10-03T15:12
сша
россия
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_b6fe76846b2b86c656291ea385f95fb3.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня нельзя недооценивать, у противников России нет права на ошибку, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Карибский кризис - это момент, когда человечество балансировало на грани начала ядерной войны и находилось буквально в часах от решения, которое могло кардинально изменить весь ход истории цивилизации. Сейчас опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать", - сказал Рябков журналистам."То, что происходит, не имеет аналогов в прошлом, мы движемся по неисследованной политической и военно-политической территории, и права на ошибку у наших оппонентов просто быть не может. Потому что ценой этой ошибки может стать катастрофа", - отметил замминистра.По его словам, то, что Россия действует уверенно и абсолютно безошибочно в этом ни у кого не должно быть сомнений."Вопрос в том, способны ли на той стороне здраво оценить последствия своего курса", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976159491.html
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976169714.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c4037484957def8bc8cde22b134acee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков

Рябков: опасность прямого столкновения ядерных держав нельзя недооценивать

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня нельзя недооценивать, у противников России нет права на ошибку, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Карибский кризис - это момент, когда человечество балансировало на грани начала ядерной войны и находилось буквально в часах от решения, которое могло кардинально изменить весь ход истории цивилизации. Сейчас опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать", - сказал Рябков журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Рябков: ядерные объекты нужно вывести за рамки конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 14:29
"То, что происходит, не имеет аналогов в прошлом, мы движемся по неисследованной политической и военно-политической территории, и права на ошибку у наших оппонентов просто быть не может. Потому что ценой этой ошибки может стать катастрофа", - отметил замминистра.
По его словам, то, что Россия действует уверенно и абсолютно безошибочно в этом ни у кого не должно быть сомнений.
"Вопрос в том, способны ли на той стороне здраво оценить последствия своего курса", - добавил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности
Вчера, 14:50
 
СШАРоссияСергей РябковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала