https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976170475.html

Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков

Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024

Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков

Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня нельзя недооценивать, у противников России нет права на ошибку, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:52

2024-10-03T14:52

2024-10-03T15:12

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня нельзя недооценивать, у противников России нет права на ошибку, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Карибский кризис - это момент, когда человечество балансировало на грани начала ядерной войны и находилось буквально в часах от решения, которое могло кардинально изменить весь ход истории цивилизации. Сейчас опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать", - сказал Рябков журналистам."То, что происходит, не имеет аналогов в прошлом, мы движемся по неисследованной политической и военно-политической территории, и права на ошибку у наших оппонентов просто быть не может. Потому что ценой этой ошибки может стать катастрофа", - отметил замминистра.По его словам, то, что Россия действует уверенно и абсолютно безошибочно в этом ни у кого не должно быть сомнений."Вопрос в том, способны ли на той стороне здраво оценить последствия своего курса", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976159491.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, сергей рябков, в мире