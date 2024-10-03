https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976170475.html
Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков
Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024
Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков
Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня нельзя недооценивать, у противников России нет права на ошибку, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:52
2024-10-03T14:52
2024-10-03T15:12
сша
россия
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_b6fe76846b2b86c656291ea385f95fb3.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня нельзя недооценивать, у противников России нет права на ошибку, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Карибский кризис - это момент, когда человечество балансировало на грани начала ядерной войны и находилось буквально в часах от решения, которое могло кардинально изменить весь ход истории цивилизации. Сейчас опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать", - сказал Рябков журналистам."То, что происходит, не имеет аналогов в прошлом, мы движемся по неисследованной политической и военно-политической территории, и права на ошибку у наших оппонентов просто быть не может. Потому что ценой этой ошибки может стать катастрофа", - отметил замминистра.По его словам, то, что Россия действует уверенно и абсолютно безошибочно в этом ни у кого не должно быть сомнений."Вопрос в том, способны ли на той стороне здраво оценить последствия своего курса", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976159491.html
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976169714.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c4037484957def8bc8cde22b134acee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Опасность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать, заявил Рябков
Рябков: опасность прямого столкновения ядерных держав нельзя недооценивать
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня нельзя недооценивать, у противников России нет права на ошибку, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Карибский кризис - это момент, когда человечество балансировало на грани начала ядерной войны и находилось буквально в часах от решения, которое могло кардинально изменить весь ход истории цивилизации. Сейчас опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать", - сказал Рябков
журналистам.
"То, что происходит, не имеет аналогов в прошлом, мы движемся по неисследованной политической и военно-политической территории, и права на ошибку у наших оппонентов просто быть не может. Потому что ценой этой ошибки может стать катастрофа", - отметил замминистра.
По его словам, то, что Россия действует уверенно и абсолютно безошибочно в этом ни у кого не должно быть сомнений.
"Вопрос в том, способны ли на той стороне здраво оценить последствия своего курса", - добавил Рябков.