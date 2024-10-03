https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976169714.html
Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности
Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 03.10.2024
Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности
Россия категорически отвергает возможность диалога с США по стратегической стабильности в текущих условиях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:50
2024-10-03T14:50
2024-10-03T15:10
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия категорически отвергает возможность диалога с США по стратегической стабильности в текущих условиях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы категорически не принимаем и полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, как это хотел бы Вашингтон, без предварительных условий. Это лукавая формула, за которой скрывается стремление выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне, все остальное оставить за бортом ", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".По словам Рябкова, обособления таких переговоров от военно-политической обстановки быть не может. Дипломат добавил, что США лозунгами пытаются выторговать для себя односторонние военные преимущества в сфере стратегической стабильности, Россию это не устраивает.
https://ria.ru/20241003/iran-1976162841.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей рябков, сша, вашингтон (штат)
Россия, В мире, Сергей Рябков, США, Вашингтон (штат)
Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности
Рябков: Россия отвергает возможность диалога с США по стратстабильности