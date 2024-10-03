https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976169714.html

Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности

Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 03.10.2024

Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности

Россия категорически отвергает возможность диалога с США по стратегической стабильности в текущих условиях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:50

2024-10-03T14:50

2024-10-03T15:10

россия

в мире

сергей рябков

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия категорически отвергает возможность диалога с США по стратегической стабильности в текущих условиях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы категорически не принимаем и полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, как это хотел бы Вашингтон, без предварительных условий. Это лукавая формула, за которой скрывается стремление выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне, все остальное оставить за бортом ", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".По словам Рябкова, обособления таких переговоров от военно-политической обстановки быть не может. Дипломат добавил, что США лозунгами пытаются выторговать для себя односторонние военные преимущества в сфере стратегической стабильности, Россию это не устраивает.

https://ria.ru/20241003/iran-1976162841.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сергей рябков, сша, вашингтон (штат)