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Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 03.10.2024
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14:50 03.10.2024 (обновлено: 15:10 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ryabkov-1976169714.html
Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности
Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 03.10.2024
Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности
Россия категорически отвергает возможность диалога с США по стратегической стабильности в текущих условиях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:50
2024-10-03T15:10
россия
в мире
сергей рябков
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия категорически отвергает возможность диалога с США по стратегической стабильности в текущих условиях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы категорически не принимаем и полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, как это хотел бы Вашингтон, без предварительных условий. Это лукавая формула, за которой скрывается стремление выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне, все остальное оставить за бортом ", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".По словам Рябкова, обособления таких переговоров от военно-политической обстановки быть не может. Дипломат добавил, что США лозунгами пытаются выторговать для себя односторонние военные преимущества в сфере стратегической стабильности, Россию это не устраивает.
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россия
сша
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россия, в мире, сергей рябков, сша, вашингтон (штат)
Россия, В мире, Сергей Рябков, США, Вашингтон (штат)
Рябков оценил возможность диалога с США по стратстабильности

Рябков: Россия отвергает возможность диалога с США по стратстабильности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия категорически отвергает возможность диалога с США по стратегической стабильности в текущих условиях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы категорически не принимаем и полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, как это хотел бы Вашингтон, без предварительных условий. Это лукавая формула, за которой скрывается стремление выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне, все остальное оставить за бортом ", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
По словам Рябкова, обособления таких переговоров от военно-политической обстановки быть не может. Дипломат добавил, что США лозунгами пытаются выторговать для себя односторонние военные преимущества в сфере стратегической стабильности, Россию это не устраивает.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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